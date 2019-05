SALVINI ANNUNCIA ABOLIZIONE ABUSO D’UFFICIO, «NIET» DI MAIO

Matteo Salvini apre un nuovo contenzioso con Luigi Di Maio annunciando l’abolizione dell’abuso d’ufficio. E il leader dei 5 stelle conclude la visita ad Avellino, per la doppia campagna elettorale per le Europee e per le Comunali, dedicando buona parte del discorso, davanti ad alcune centinaia di persone in Via Matteotti, alla corruzione e avvertendo il leader della Lega con queste parole: «chi vuole proporne l’abolizione dell’abuso d’ufficio troverà un muro nel M5S ». Strali anche contro Berlusconi. «Attenti, vuole tornare come Ministro della Giustizia » ha detto. Al segretario del Pd Zingaretti ha detto di aver fatto «una apertura di credito » con la proposta di approvare insieme la legge sul salario minimo. «Ma invece il Pd ha presentato proposta di Zanda ,che voleva aumentare di 1000 euro lo stipendio dei parlamentari

