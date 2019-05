COMMERCIO/ Pica (Esercenti), i politici confermano il loro impegno per le imprese del centro storico

“Hanno iniziato a rispondere e a offrire il loro sostegno alcuni, tra i Senatori e Deputati eletti nel territorio del Lazio, a cui, attraverso una lettera, era stato chiesto un incontro urgente per porre alla loro attenzione l’ormai noto problema che sta rovinando l’intero tessuto commerciale romano e per aprire quanto prima un tavolo di lavoro e confronto al fine di trovare soluzioni. Lo comunicano in una nota congiunta Claudio Pica e Fabio Mina, rispettivamente Presidente e VicePresidente di Fiepet Confesercenti Roma, a valle dell’incontro in particolare: con il gruppo di Fratelli d’Italia guidato dagli onn. Francesco Lollobrigida e Marco Silvestroni, accompagnati dai consiglieri municipali Gianluca Caramanna e Maurizio Esposito; con il gruppo del Partito Democratico guidato dagli onn. Roberto Giachetti, Michele Anzaldi e Luciano Nobili, accompagnati dal Segretario PD Roma Andrea Casu.

“Tutti coloro che abbiamo incontrato hanno confermato il loro interesse e sostegno alle imprese del centro storico di Roma, e si sono impegnati a sollecitare e a sensibilizzare i relativi responsabili territoriali a emanare giusti provvedimenti politici amministrativi in accordo con la nostra Associazione che, rappresentando oltre tremila aziende della ristorazione romana, non si può arrendere a una situazione di degrado”, commenta Pica

Ti potrebbero interessare anche: