SABAUDIA/ Erosione della costa, in arrivo i finanziamenti della Regione per i ripascimento sul litorale

Sabaudia è tra i 4 Comuni della provincia di Latina beneficiari dei finanziamenti regionali per l’attuazione di interventi di ripascimento costruttivo delle coste. L’Amministrazione, rispondendo a marzo scorso alla nota della direzione regionale Lavori Pubblici, aveva inoltrato il progetto e la relativa richiesta di contributo per la realizzazione delle opere a tutela del litorale e del recupero dei tratti di spiaggia sottoposti negli anni a consistenti fenomeni erosivi. In particolare, il progetto accolto e sostenuto dalla Regione, è quello che prevede il ripascimento per un totale di 20mila metri cubi di sabbia movimentata con un sito di prelievo individuato nell’area antistante la foce del torrente del canale Caterattino e un sito di allocazione nel tratto compreso tra il canale stesso e l’ingresso al lungomare all’altezza del ponte Giovanni XXIII.

La determina della Regione Lazio, pubblicata oggi, stanzia un totale di oltre 2 milioni di euro in favore dei Comuni di Latina, Sabaudia, Terracina e Fondi, quelli di Montalto di Castro, Santa Marinella e del X Municipio di Roma Capitale per l’immediato avvio di opere di ripascimento urgenti.

“L’intervento di ripascimento finanziato dalla Regione – commenta il sindaco Giada Gervasi – va ad aggiungersi a quello già approvato in Giunta comunale inerente la rigenerazione dell’ecosistema con tecniche ingegneristiche che contengono i fenomeni erosivi attraverso la rinaturalizzazione dei fondali costieri. Questo stanziamento è un altro tassello che si inserisce nel quadro delle attività intraprese da subito da questa Amministrazione per la tutela e la salvaguardia della costa”.

