ARAN: TRATTATIVA PER RINNOVARE CCNL AREA SANITÀ

Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro all’Aran per la prosecuzione della trattiva per il rinnovo del CCNL dell’Area della Sanità di cui all’Art. 7 c. 5 del CCNQ del 13 luglio 2016, relativo al triennio 2016-2018.

Si è trattato di un incontro dove forse c’è stato un chiarimento “procedurale” sul calcolo dell’aumento contrattuale del 3,48% previsto dalla legge. Sono state accolte le richieste del tavolo intersindacale e, fatti i doverosi passaggi, si dovrebbe risolvere finalmente il riconoscimento di quanto richiesto. “Appena avremo conferme, ma siamo ottimisti, vi daremo ulteriori notizie” ha dichiarato Biagio Papotto, Segretario Nazionale della Cisl Medici.

@vanessaseffer

