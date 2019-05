Il Carosello del San Raffaele Viterbo chiude Roma Cavalli a piazza di Siena

A Piazza di Siena, il Carosello del San Raffaele Viterbo rappresenta oramai una istituzione.L’esibizione, la quidicesima è prevista per domenica 26 maggio, precederà come sempre quella del IV Reggimento dei Carabinieri a Cavallo, cui è affidata la chiusura ufficiale dell’evento capitolino.

Il Centro di Riabilitazione Equestre in strada Filante a Viterbo , diretto dalla dottoressa Daniela Zoppi, torna a Villa Borghese per testimoniare quel che si nasconde dietro ai numerosi riconoscimenti internazionali e nazionali ottenuti: «A cavallo siamo tutti uguali». Questo è il motto, questa la presa di coscienza fondamentale per i ragazzi disabili che, dopo aver indossato le ali invisibili dei loro biondi cavalli haflinger, potranno ripeterselo anche nella vita, dopo aver nuovamente incantato il pubblico di tutta Italia.

Questa è la magia della riabilitazione equestre, per la quale il Centro San Raffaele Viterbo rappresenta una vera punta di diamante. Lo conferma il Premio per l’Eccellenza in Sanità riconosciuto dalla Regione Lazio. L’attrice Maria Grazia Cucinotta, testimonial del Carosello del San Raffaele, sottolinea :«vince anche lo sport che include. Che diventa valorizzazione della diversità. Che è ciò che rende unico lo spettacolo messo in scena dai ragazzi seguiti presso la struttura viterbese» . L’esibizione dei ragazzi disabili e normodotati seguiti dal Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele, rappresentano lo straordinario contribuito allo sviluppo, alla validazione scientifica ed alla cultura dell’utilizzo del cavallo a sostegno della disabilità.

