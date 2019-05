Municipio Roma X: abbandono di rifiuti in strada, multate 45 persone

Nell’ambito dell’attività istituzionale di salvaguardia dell’ambiente, per contrastare, nello specifico, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel Municipio X di Roma Capitale, i carabinieri della stazione forestale di Ostia hanno effettuato vari appostamenti, anche con l’ausilio di strumenti tecnologici, dove era stato segnalato l’abbandono di rifiuti da parte di privati cittadini. Quarantacinque, dall’inizio dell’anno, sono state le persone che, nonostante i modi frettolosi e guardinghi con cui abbandonavano i rifiuti, sono state comunque individuate e multate dai carabinieri forestali di Ostia. Gli incivili arrivavano con le loro auto e, dopo essersi fermati abbandonavano i loro rifiuti. Ma non avevano fatto i conti con il fatto che a riprenderli c’era una telecamera dei carabinieri della stazione forestale di Ostia. Per l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 300 a un massimo di 3.000 euro, che i contravventori dovranno pagare.

