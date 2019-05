Psicologi, pediatri e ginecologi: in arrivo 100 assunzioni per i consultori

Psicologi, pediatri e ginecologi: la Regione Lazio annuncia 100 assunzioni per potenziare e ampliare i servizi dei consultori. Sono stati appena pubblicati sul Bollettino ufficiale i tre bandi di concorso (uno per gli psicologi, uno per i pediatri e l’ultimo per i ginecologi) per reclutare nuovo personale. «È la prima volta che viene indetto un concorso specifico per reclutare personale per i consultori – fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato – Si tratta di un bando di concorso che vede la Asl Roma 2 come azienda capofila, per reclutare 100 figure professionali tra psicologi e psicologhe, pediatri e pediatre, ginecologi e ginecologhe. È un fatto storico e ci permetterà di portare nuove risorse per rafforzare così la sanità territoriale nella nostra Regione e supportare l’attività della rete dei consultori che svolgono un servizio fondamentale di salute, informazione e prevenzione. Diamo un segnale forte di attenzione nei confronti delle donne e dei minori».

Nello specifico saranno reclutate 67 nuove unità e le restanti 33 attraverso la mobilità nazionale, come previsto dalla legge, figure nuove rispetto a quelle che oggi sono presenti in organico. Dei 67 nuovi assunti 33 sono psicologi, 16 pediatri e 18 ginecologi, mentre dei 33 in mobilità nazionale 16 sono psicologi, 9 pediatri e 8 ginecologi. «Abbiamo deciso di investire per potenziare la rete che rappresenta uno strumento fondamentale nell’assistenza territoriale e nella tutela delle donne» spiega l’Assessore D’Amato.

«Un altro impegno mantenuto: 100 nuove assunzioni nei consultori. Per la prima volta viene indetto un concorso specifico. La Regione Lazio si dimostra vicina e attenta ai bisogni delle donne e delle loro famiglie. Nel Lazio, anche nella sanità, fatti concreti e non parole» twitta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. «La mancanza di personale è sempre stato il grande problema di cui ha sofferto la nostra Regione a causa del debito, del commissariamento con il conseguente blocco del turn over. Ora i professionisti e le professioniste della sanità potranno essere assunti nei consultori della Regione. Un risultato concreto per rispondere alle necessità delle donne che hanno sempre visto nei consultori un presidio socio-sanitario indispensabile. Un primo passo importantissimo, ottenuto a partire dall’ascolto delle operatrici » spiega la capogruppo della Lista Zingaretti in Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.

Ti potrebbero interessare anche: