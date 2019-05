DIETRO AI FATTI/ IL FANTASMA DELLA CHIUSURA ALEGGIA SU “CINECITTA’DUE?”

Fu il primo centro commerciale della Capitale ad aprire i battenti 30 anni fa. Location strategica nel quartiere Tuscolano. Oggi si contano solo una settantina gli esercizi aperti su una disponibilità di 120. E’ questione solo di conti in rosso per la società controllata del gruppo Toti? Rimane il mistero degli affitti “altissimi”. I due fratelli, Claudio e Pierluigi, accusati di corruzione per le indagini sullo stadio della Roma sono interdetti temporaneamente dalla carica di imprenditori fino ad ottobre prossimo

Di Stefania Pascucci

Era il centro commerciale numero di Roma, oggi è morto. O quasi. Trent’anni fa nasceva CinecittàDue, inaugurato a fine 1988, un complesso creato sul terreno di Cinecittà Studios negli anni ’80 dalla Lamaro Appalti dei fratelli Claudio e Pierluigi Toti. C’erano 120 insegne commerciali,oggi se ne contano una settantina, poco più della metà dei negozi presenti nell’ambito del centro commerciale. Gli esercenti rimasti (anche se alcuni colossi della grande distribuzione sono ancora presenti nella mega struttura tra la Tuscolana e il quartiere Cinecittà, come Coin, Carrefour, Ciao Ristorante, Mc Donald’s, Ovs) sono molto preoccupati del loro futuro, così anche i loro dipendenti. «Non capiamo perché da qualche anno molti locali sono rimasti sfitti», si confida una commessa “storica” di un brand famoso, «Una volta si facevano raccomandare per entrare qui dentro. E’ vero anche che, rispetto alla crisi che c’è e si sente, gli affitti sono rimasti altissimi e questo è incomprensibile».

GESTIONE IN ROSSO

Sembra, da rumors interni, che anche il negozio Maxim, ancora in piena attività, stia per mollare. Alla delusione per come è governata Cinecittà 2 si associa un forte timore. Si teme forse un fallimento pilotato? I dubbi sono molti, non si comprende però la logica di lasciare andare un “gioiellino di famiglia” così importante e storico per quel pezzo di quadrante di Roma. Basti osservare l’orario di chiusura, fissato alle 20,00 e con una mezz’ora in più di sabato, non in linea con i tempi moderni e si capisce che la politica di marketing è fuori mercato. I grandi centri commerciali dalla Bufalotta, Uniroma2 a Roma Est aprono alle 10 e chiudono alle 22, la Rinascente addirittura propone una chiusura alle 23. Dall’altro canto, il centro commerciale della Tuscolana , di proprietà della Silvano Toti Holding e gestito dalla controllata Cinecittà Centro Commerciale nel 2016 – come risulta dalle relazioni di bilancio – ha finalizzato un accordo di rimodulazione del debito con Mps , un anno dopo il crac della stessa banca toscana. E’ evidente che Cinecittà Due è un segno negativo nei conti, non più tanto fiorenti come nei primi anni del Terzo millennio, di una delle società satellite che compongono il Gruppo Toti.

INCHIESTE SCOTTANTI

La famiglia Toti, oggi è rappresentata dai fratelli Claudio e Pierluigi ,chiamati “palazzinari”, un appellativo dispregiativo per sottolineare un’appartenenza elitaria, un club esclusivo composto da pochi e potenti. Parliamo di quelli che si accaparrano i grandi appalti per le costruzioni nell’hinterland romano, e non solo, dagli anni ’50 e che a Roma hanno iniziato a costruire interi quartieri. I due fratelli Toti dal 2018 sono sotto la lente d’ingrandimento della Procura della Capitale per l’ipotesi di corruzione nell’ambito dell’inchiesta principale sulla costruzione dello stadio della Roma dalla quale lo scorso marzo è scaturito l’altro filone, quello degli illeciti compiuti nell’iter di approvazione del progetto di riqualificazione degli ex Mercati Generali di via Ostiense.

CORRUZIONE MARCELLO DE VITO EX M5S

Entrambi sono accusati del reato di corruzione per aver promesso e dato nell’ottobre del 2017 allo studio legale dell’avvocato Camillo Mezzocapo (attualmente in carcere) oltre 110 mila euro per un incarico professionale, di cui 48 mila trasferiti sui conti della società Mdl srl, ricollegabile allo stesso Mezzacapo e al suo amico politico Marcello De Vito (rappresentante del Movimento 5 Stelle all’epoca dei fatti), ex presidente del consiglio capitolino, anche lui in carcere dal 20 marzo.

VIETATA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Ad aggravare ancora di più lo stato finanziario della Sth (Silvano Toti Holding) è la misura interdittiva di sei mesi disposta lo scorso 9 aprile dal Gip Maria Pola Tomaselli della procura romana: divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale, almeno fino ad ottobre. E intanto Cinecittà Due, per tornale al ragionamento iniziale, rischia di chiudere i battenti

