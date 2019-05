E adesso tutto dipende dai grillini. Prevarrà il buon senso?

Matteo Salvini si è già espresso con chiarezza, non ha intenzione di far cadere il governo, ma visto che i rapporti di forza si sono rovesciati, all’interno del patto sottoscritto lo scorso anno si farà quello che dice lui. Giggino Di Maio ha il capo cosparso di cenere di fronte ai suoi, il Movimento è sconvolto, intende proseguire l’esperienza politica a Palazzo Chigi, della serie, il potere non si molla così facilmente, ma è di fronte a un bivio, ascoltare la base, rispettare fino in fondo le regole del Movimento, o seguire il buon senso politico di pensare prima al futuro del paese che agli interessi di bottega? Se il M5S farà ostruzionismo sui temi cari al Carroccio saranno dolori, Salvini presenterà il conto. Se passerà le redini a Di Battista e compagnia, proseguendo nella scellerata azione di guerriglia saranno dolori per tutti. Esulta (anche se ha pochi motivi per farlo) Zingaretti, siamo di nuovo l’ago della bilancia. Ma rispetto a che cosa? Il bipolarismo è morto e sepolto, secondo la vecchia concezione. C’è una confusa mappazza da far decantare, inutile pensare ora a nuove alleanze, a incroci suicidi, a incesti politici. La sinistra è allo sbando, non c’è luce da quella parte, e il Partito Democratico è appena convalescente e tutt’altro che tonico e compatto. Dall’altra parte il centro destra scalpita, c’è quel quindici per cento di voti tra Forza Italia e FdI che cerca uno spazio e che oggi è letteralmente sprecato. Non c’è tempo di riflettere, bisogna decidere in fretta, la mappa della politica italiana sul territorio è cambiata completamente ma è fortemente disomogenea. Intanto la Ue (ma quale Ue, quella vecchia) incombe e incalza, ci pressa da vicino, vuole i conti, vuole risposte. Non si può aspettare che maturino le svolte profonde che si annunciano sul quadrante europeo, bisogna decidere se andare al muro contro muro, se infrangere le regole o se cercare il compromesso. D’altra parte non è detto che alla fine la nuova Europa uscita da queste elezioni sorrida poi troppo a Salvini. Troppo ingombrante. Ci sono tanti egoismi nazionali che prevalgono fin d’ora ad una idea di politica condivisa. Lo sanno tutti ma non lo dicono, spaventare la gente è pericoloso. Anche qui torniamo al punto di partenza. Ma i grillini da che parte staranno? Useranno il buon senso o si lanceranno con i loro euro-deputati in una delle loro operazioni a perdere? Il pacchetto di mischia italiana, se ci fosse unità tra Lega e M5S sul piano europeo, potrebbe avere qualche chanche in più. Ed è paradossale che un governo nazionale si presenti a Bruxelles disunito. Ci salverà il Cavaliere, convinto che tutti gli euro-leaders e gli euro-burocrati si inchineranno ai consigli del saggio leader? La fantascienza non è di casa da quelle parti.

