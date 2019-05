L’EDITORIALE/ E adesso la resa dei conti

Grillini umiliati e confusi, leghisti d’assalto pronti ad attaccare prima la Pisana e poi il Campidoglio. E il Pd si riscopre primo partito della città. Ma nessuno pensa a come fare uscire Roma dai guai. Smaltiamo in fretta la sbornia elettorale. Si ricomincia da capo e le emergenze restano irrisolte

Di Giovanni Tagliapietra

Lasciamo perdere dati, percentuali, commenti, sui media non si parla d’altro. C’è bisogno di fare in fretta i conti con la crisi della capitale, in fondo la politica serve a questo . Grillini umiliati e confusi, leghisti d’assalto pronti ad attaccare prima la Pisana e poi il Campidoglio. E il Pd si riscopre primo partito della città. Ma nessuno pensa a come fare uscire Roma dai guai. Smaltiamo in fretta la sbornia elettorale. Si ricomincia da capo e le emergenze restano irrisolte. Il Movimento è chiamato a governare, ha la maggioranza assoluta in Comune, l’opposizione non può più restare a guardare, i risultati elettorali disegnano una mappa diversa del sentire popolare, interi quartieri hanno cambiato bandiera e tutti i nodi vengono al pettine. Ora si vedrà se il Movimento può crescere e maturare politicamente e diventare quella forza di governo che fin qui non è stata. C’è da mettere ordine e da trattare finalmente con la controparte, con la Lega, con il vecchio-nuovo partito di Zingaretti. Ne sarà capace? In caso contrario meglio sarebbe alzare bandiera bianca ed affidarsi ad un commissario, a nuove elezioni. Dipenderà da quello accadrà a livello nazionale, certo, ma da Palazzo Chigi potrebbero venire anche segnali di tregua, ancorc hè armata. Dalle urne vengono fuori delle novità importanti. I grillini hanno perso quasi tutto quello che avevano conquistato con il grande balzo in avanti, hanno perso comuni all’interno e sulla costa, quel fiore all’occhiello rappresentato da Civitavecchia, ad esempio. Sono stati puniti. Nel contempo la Lega ha piazzato bandierine ovunque, grazie alla immissione massiccia di ex An il Lazio si scopre ampiamente leghista. Si delineano le premesse per una marcia sulla capitale e sulla Regione, dove il Pd di Zingaretti ha tenuto le posizioni ed il potere. Ci si aspettava che a Roma valesse il 30%, che fosse il primo partito della capitale? In un paese che sta sterzando bruscamente a destra restano degli importanti capisaldi del partito democratico. A Roma c’è una giunta grillina assediata, prima o poi capitolerà se De Maio e compagni non si inventeranno qualcosa di serio. Sul territorio sarà guerra tra bande, la Lega tenterà di sfondare. Resta da vedere cosa accadrà in Regione, dove Zingaretti con la sua mezza anatra zoppa ha fondato il suo potere. Grillini e leghisti si sveglieranno? E quei residui inattivi dei consiglieri di centro destra alzeranno la testa? Il sottosegretario leghista Duringon, vero uomo forte del Carroccio nel Lazio ha già lanciato il suo grido di guerra, sarà lotta senza quartiere a Zingaretti. A Roma la Raggi finge di non capire e proclama: “Riprenderemo le periferie”. Tutti fingono di stupirsi del perché alcuni quartieri storici sono tornati alle origini, cioè alla sinistra. Ma le altre periferie erano storicamente in mano alla destra. E alla destra sono tornate. Torniamo al ragionamento iniziale, per salvare Roma ci vuole una alzata di ingegno, una mossa a sorpresa. Chi la farà?

Ti potrebbero interessare anche: