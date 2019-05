#StopPlastica: PROGETTIAMO INSIEME! Ancora tre giorni per iscriversi

La maratona di progettazione nell’ottica della social innovation che si svolgerà il 4 e il 5 di giugno

nell’ambito della campagna Rispettare l’ambiente è salute promossa dalla Asl di Viterbo

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Lazio Innova, l’Università degli Studi della Tuscia, la conferenza dei sindaci per la sanità, l’Ufficio scolastico provinciale, l’Associazione nazionale magistrati e l’Istituto zooprofilatticoC’è tempo fino a venerdì 31 maggio alle ore 13 per iscriversi a #StopPlastica: PROGETTIAMO INSIEME!: la maratona di progettazione nell’ottica della social innovation promossa da Lazio Innova, dalla Asl di Viterbo, dall’Università degli Studi della Tuscia, dalla conferenza dei sindaci per la sanità, dall’Ufficio scolastico provinciale, dall’Associazione nazionale magistrati e dall’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana, con lo scopo di progettare idee innovative che rispondano all’obiettivo di elaborare iniziative di economia circolare come “buone pratiche” per la riduzione, il recupero e il riciclo dei materiali plastici.La maratona, che si terrà dal 4 al 5 giugno 2019 in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, è realizzata all’interno della Campagna di sensibilizzazione e di comunicazione “Rispettare l’ambiente è salute” coordinata dalla Asl.Chiunque ritenga di avere idee e competenze per poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’iniziativa può partecipare iscrivendosi in team, composti da un minimo di due persone a un massimo di sei. Durante la maratona i team dovranno ideare ed elaborare una proposta progettuale capace di affrontare fattivamente e in maniera sostenibile l’obiettivo di ridurre, recuperare o smaltire i materiali plastici. La manifestazione si svolgerà presso lo Spazio attivo di Lazio Innova a Viterbo, in via Faul, dalle ore 10 di martedì 4 giugno alle ore 18 di mercoledì 5 giugno. La maratona terminerà con una pitching battle tra i team partecipanti di fronte a una giuria, nominata dagli enti promotori. I primi tre progetti che risulteranno più meritevoli riceveranno un premio in denaro, rispettivamente di 2.500, 1.500 e 1000 euro.

Tutte le info per partecipare alla maratona #StopPlastica su https://stop_plastica.eventbrite.

