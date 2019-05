VITERBO/ La Tuscia volta a destra

VITERBO- I 27 comuni della Tuscia interessati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali si sono espressi: il territorio vuole un cambiamento, e lo cerca sostanzialmente a destra. A Nepi trionfa Franco Vita, sconfitto l’uscente Pietro Soldatelli. Ermanno Nicolai confermato a Tessennano, Edoardo Giuliani a Cellere, Giovanni Giuliani ad Onano. A Bassano in Teverina resta Alessandro Romoli, Piero Camilli a Grotte di Castro. Attilio Mancini è il nuovo sindaco di Gradoli e a Canepina si conferma primo cittadino Aldo Maria Moneta e Giuseppe Mottura a Civitella d’Agliano. Sandra Pandolfi è il nuovo primo cittadino di Calcata.A Piansano esulta Roseo Melaragni. A Bolsena Paolo Dottarelli, a San Lorenzo Nuovo si conferma Massimo Bambini. Fabio Bartolacci resta a Tuscania, a Capodimonte trionfa Antonio De Rossi, Teresa Pasquali a Vejano, Maurizio Testa a Monte Romano. A Castiglione in Teverina il nuovo primo cittadino è Leonardo Zannini, Marco Bianchi a Celleno. Marco Berni è il sindaco di Villa San Giovanni, Salvatore Serra si conferma ad Ischia di Castro. Sandro Giglietti è sindaco a Monterosi, Piero Rossi a Graffignano.Sarà ballottaggio a Civita Castellana tra Franco Caprioli (Lega) ed Antonio Zezza (Pd). Si tornerà alle urne domenica 9 giugno. Ballottaggio ormai quasi certo anche a Tarquinia tra Alessandro Giulivi (Lega) al 33,71% e Giovanni Moscherini (Fdi) al 22,60 %. Seguono i candidati Sandro Cellicon il 15,47%, Andreani Andrea (14,49), Conversioni Maurizio (13,73). “Le nostre congratulazioni ed i nostro migliori auguri al neo-eletto deputato europeo Nicola Procaccini che, con le 42.000 preferenze raccolte arriva a Bruxelles più che meritatamente – commenta in una nota Fratelli d’Italia – Durante gli innumerevoli appuntamenti nella Tuscia a sostegno della sua candidatura, abbiamo avuto modo di apprezzare la sua energia e la sua competenza, due doti che rappresenteranno un ottimo biglietto da visita in Europa, dove Fratelli d’Italia conquista cinque rappresentanti e va diretta a cambiare tutto. I nostri migliori auguri di buon lavoro vanno a Nicola e a tutti gli eletti di Fratelli d’Italia. Un abbraccio, in particolare, a Roberta Angelilli per la passione e la forza messa in questa campagna elettorale“.

Per Forza Italia arriva il commento dell’on. Francesco Battistoni: “Con l’arrivo dei primi risultati delle elezioni amministrative, che hanno coinvolto 27 comuni della provincia di Viterbo, il radicamento sul territorio di Forza Italia e delle liste collegate continua ad essere dirimente. L’impegno profuso da tutta la squadra di Forza Italia in questa campagna elettorale è valso le importanti vittorie che stiamo ottenendo: da Bassano in Teverina, con la vittoria schiacciante di Alessandro Romoli, a Tuscania con la riconferma della buona amministrazione di Fabio Bartolacci, fino a Bolsena con Paolo Dottarelli, Giuseppe Ciucci a Farnese, Massimo Bambini a San Lorenzo nuovo, Fabio Latini a Villa San Giovanni in Tuscia, Salvatore Serra a Ischia di Castro, passando per Nepi con Franco Vita, il cui scarto con gli altri candidati è davvero importante. Sono fiero e felice di aver sostenuto queste candidature fin dall’inizio, nonostante alcune critiche e criticità, perché sono convinto che la persona debba rimanere al centro ed i nostri candidati sindaci hanno da sempre dimostrato un grandissimo attaccamento al loro territorio.” Soddisfazione per gli ottimi risultati raggiunti anche nella Tuscia per il senatore della Lega, Umberto Fusco che ha affermato:”Quello di Viterbo è un risultato entusiasmante, atteso e sorprendente al tempo stesso.

Più del 41% dei viterbesi ha votato Lega alle elezioni europee, contribuendo a rendere la nostra città quella in cui si sono registrati i risultati più alti del Lazio e distinguendosi tra le provincie con i più alti consensi per il partito in tutta Italia.Risultati incredibili arrivano anche dalla Provincia con picchi oltre il 50%, come Grotte di Castro, Marta e Ischia di Castro.Grande soddisfazione anche per le elezioni amministrative. Per la prima volta nella nostra provincia sono stati eletti dei Sindaci della Lega. È successo a Monte Romano, a Capodimonte e a Vejano.Il voto alla Lega è stato determinante in molti comuni, a cominciare da Tuscania dove abbiamo portato alla vittoria il sindaco Bartolacci.A Tarquinia e a Civita Castellana abbiamo ottenuto rispettivamente il 33% ed il 43% al primo turno con i candidati Giulivi e Caprioli, ora pronti ad affrontare con grinta e tenacia il ballottaggio.Voglio quindi esprimere il massimo sostegno a tutti gli eletti al Parlamento Europeo, ai Sindaci, ai Consiglieri comunali eletti, ma anche a tutti coloro che sotto il simbolo del nostro partito si sono spesi anima e corpo in questa campagna elettorale, contribuendo al fantastico risultato. Grazie al nostro Capitano. Grazie a tutti i nostri sostenitori.Da subito al lavoro per il bene dei cittadini”.

