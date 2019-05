Palestrina, il commissario Quintavalle accetta la “sfida” di un disabile in carrozzina

Bagni senza maniglioni, lettini ambulatoriali troppo alti, scale, passaggi troppo stretti. E chi l’ha detto che gli ospedali sono esenti dal problema delle barriere architettoniche? Anzi, è proprio dai luoghi della cura e dell’attenzione verso la persona che parte la “sfida” per una società migliore, attenta alle persone diversamente abili. È anche la sfida di Franco Cerquetani, consigliere comunale di Gallicano nel Lazio in carrozzina che ha invitato mesi fa il commissario straordinario dell’Asl Roma 5 presso l’ospedale di Palestrina per verificare insieme lo stato delle barriere architettoniche.

“Mi corre l’obbligo ringraziare pubblicamente il Commissario straordinario della Asl Rm5, per avere accolto (e confermato) la mia richiesta di effettuare insieme un primo “tour”, per verificare di persona le barriere architettoniche presenti all’interno delle strutture sanitarie – dice Cerquetani a Monti Prenestini. Il “tour”, per quanto mi riguarda assume una importanza straordinaria dal punto di vista etico e culturale.

Assolutamente unica nel nostro territorio, e non solo. Visiteremo il plesso ospedaliero alla “pari”, seduti, entrambi, su una carrozzina ortopedica, come due pazienti diversamente abili. Apprezzo molto il “coraggio” dimostrato – continua Cerquetani – considerato che non trattasi di una inaugurazione o di una “passarella” dove ad attenderlo troverà autorità e dirigenti festanti pronti a chiedere un selfie. Al Commissario straordinario della Asl Rm5, riconosco volentieri questa grande “lezione” culturale che, dovrebbe essere appresa e ripetuta anche dai Sindaci e altri amministratori pubblici del territorio”.

Il “tour” inizierà Venerdì 31 maggio alle ore 10.00, dall’ospedale di Palestrina.

