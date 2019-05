Santa Rita da Cascia Hospital entra a far parte di GVM Care & Research

La struttura romana, specializzata in riabilitazione, è centro polispecialistico nel quartiere di Prati

La casa di cura Santa Rita da Cascia entra a far parte di GVM Care & Research, Gruppo ospedaliero italiano con sede a Lugo (RA) e presente in 10 regioni su territorio nazionale. Dopo Ospedale San Carlo di Nancy, Villa Tiberia Hospital e ICC – Istituto Clinico Casalpalocco, il Gruppo presieduto da Ettore Sansavini controlla la storica casa di cura romana oggi Santa Rita da Cascia Hospital. La struttura polispecialistica, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, si conferma così un punto di riferimento nel cuore del quartiere Prati di Roma.

Santa Rita da Cascia Hospital, nota a Roma per le cure nell’ambito della medicina riabilitativa da oltre 20 anni, con GVM Care & Research ha aggiunto alcune specialità che completano le attività rivolte al paziente, anche anziano, che viene seguito in tutte le sue esigenze di diagnosi, cura e riabilitazione.

La medicina riabilitativa a Santa Rita da Cascia Hospital, si sviluppa infatti sia in ambito neurologico sia ortopedico. Il reparto di Riabilitazione neuromotoria è specializzato nel trattare pazienti affetti da disabilità complesse di tipo fisico, psichico e sensoriale, derivanti da patologie o traumi a carico del sistema nervoso centrale e periferico e a malattie muscolari, come ictus, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica (SLA), Alzheimer e Parkinson, tumori cerebrali e patologie neurologiche complesse.

Un’équipe multidisciplinare di specialisti crea e segue il paziente con il Piano Riabilitativo Individuale, in cui sono previste diverse terapie tra cui la fisiokinesiterapia, per riabituare il corpo al movimento attivo e passivo, la terapia occupazionale, per il recupero e il mantenimento delle abilità utili alla vita quotidiana e la logopedia. A seconda delle esigenze si interviene anche con altre attività a supporto: la specialità di Psicologia è attiva con un servizio a sostegno del paziente per favorire una migliore relazione con l’équipe medico-sanitaria, contribuendo al benessere psicofisico della persona; la riabilitazione cognitiva aiuta a recuperare e sviluppare le abilità perse a causa della patologia; l’unità di Neurologia è studiata per chi necessita di una degenza in una struttura ad hoc e permette agli specialisti di seguire i pazienti con terapie chimico-farmacologiche e nella riabilitazione neurologica in palestra.

L’esperienza e il know-how dei medici di GVM Care & Research ha permesso un ampliamento delle specialità ambulatoriali e di ricovero a Santa Rita da Cascia Hospital, introducendo unità operative per la cura del paziente a 360°, improntata alla prevenzione e alla riabilitazione.

L’Ortopedia dell’ospedale romano attua visite e consulti specialistici volti a prevenire, diagnosticare e trattare le patologie congenite, degenerative legate all’età e traumatiche dell’apparato locomotore.

L’ambulatorio di Ginecologia segue le pazienti in tutte le fasi di vita, dalle prime visite ginecologiche agli esami di approfondimento in età adulta.

Visite e consulti specialistici anche per la Cardiologia, con la possibilità di effettuare esami strumentali per la diagnosi delle patologie cardiovascolari.

In questi tre ambiti, un’importante attività di prevenzione è attuata grazie ai check up: Check Up Cuore e Vasi per la prevenzione in ambito cardiologico, Check Up Donna in ambito Ginecologico e Check Up ortopedici, tutti eseguiti in ambulatorio dai medici della struttura, a cui si aggiunge anche il Check Up Fisiatrico, dedicato alla prevenzione di patologie fisiche, cognitive e neurologiche che potrebbero provocare una condizione di disabilità a carico dell’apparato osteoarticolare e motorio.

Infine, Santa Rita da Cascia Hospital è collegata anche all’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma, al quale si affianca per prestazioni di Alta Specialità, e alla residenza Beata Vergine del Rosario, struttura per persone anziane a carattere socio-assistenziale, per la quale Santa Rita da Cascia Hospital è struttura di riferimento per visite ed esami.

