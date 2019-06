Venezia così fragile e colpevolmente indifesa

Ci doveva scappare il maxi incidente perché il mondo si rendesse conto del pericolo mortale che corre Venezia, così fragile, così colpevolmente indifesa. Che le grandi navi non debbano passare davanti a San Marco e nel canale della Giudecca si è sempre detto e si è anzi da tempo deciso. Ma questo è il risultato, quella grande nave della Costa Crociere avrebbe potuto perdere il controllo davanti a Piazza san Marco e schiantarsi contro il Palazzo Ducale o contro l’isola di San Giorgio. Il mondo sarebbe inorridito e forse qualcosa di concreto si sarebbe mosso. La città si è svuotata, restano cinquantamila tenaci veneziani, per contro ogni anno sbarcano in laguna (molti con i giganti delle crociere) 24-25 milioni di turisti, la lotta è impari, la città affonderà sotto un peso insostenibile. A Roma la vedono in un altro modo, anzi, non la vedono affatto. Venezia non è Tav, ha già pagato quarant’anni di Mose non finito, con tangenti a go-go, arresti, condanne, polemiche. Ed è ancora indifesa, l’acqua alta è ancora un pericolo reale. Ma Venezia sta diventando una strana Disneyland lagunare e i governi fanno melina. Troppi interessi in gioco. Dobbiamo arrenderci?

