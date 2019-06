VENEZIA, GRANDE NAVE FUORI CONTROLLO A SAN MARCO, 4 FERITI

Incidente incredibile a Venezia, dove una nave da crociera si è schiantata contro un battello turistico e la banchina nel canale della Giudecca. Alcuni passeggeri sono finiti in acqua e ci sono feriti. Sono quattro le persone portate in ospedale, si tratta di turiste straniere. Tutte avrebbero contusioni non gravi. Si trovavano sul battello fermo in ormeggio, il River Countess. L’incidente sarebbe stato causato da un blackout della nave Msc.

La grande nave Opera Msc stava transitando nel canale della Giudecca trainata da due rimorchiatori, qualcosa però è andato storto all’attracco al molo di San Basilio, i rimorchiatori non sono riusciti a governare lo scarrocciamento della nave da crociera che si è diretta verso la riva, dove era ormeggiato il battello. Lo scontro con la banchina e con la nave è stato inevitabile: la grande nave ha colpito il battello e ha proseguito con l’inerzia appoggiandosi alla poppa dell’imbarcazione. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.

Sono 4 turiste straniere, di età tra i 67 e 72 anni, le persone rimaste ferite. Di queste, una donna americana è già stata dimessa dopo le cure al pronto soccorso. Le altre tre – spiega la direzione dell’Usl – sono una neozelandese e due australiane; una di loro, una 67enne, è in condizioni un pò più serie, e viene valutata dai medici. Non sono gravi; hanno subito traumi ortopedici, cadendo o fuggendo a a terra al momento dello scontro.

C’è stato un blackout sulla nave da crociera Msc Opera, dice all’Adnkronos Davide Calderan, amministratore della società Panfido che gestisce i rimorchiatori: «Quello che è successo è che la nave ha avuto un blackout ai comandi della plancia che si è verificato all’altezza della chiesa del Redentore. L’anomalia è stata subito comunicata dalla Msc al rimorchiatore, ma la marcia della nave è rimasta innestata col motore che è passato da una velocità di 5,5 nodi a una di 6».

Sono in corso di svolgimento, lungo il tratto finale del canale della Giudecca, le operazioni di rimozione e traino delle imbarcazioni coinvolte nell’ incidente. I rimorchiatori del Porto hanno dapprima legato e trainato la nave da crociera MSC Opera fino al terminal di Santa Marta. È stata quindi la volta del battello fluviale River countess, travolto dalla nave da crociera e che ha riportato i maggiori da anni, a poppa e a prua. I passeggeri delle due imbarcazioni sono stati tutti i sbarcati nel terminal.

Questa la ricostruzione fatta dalla compagnia Msc: «Questa mattina, intorno alle 8.30, MSC Opera in manovra di avvicinamento al terminal Vtp per l’ormeggio ha avuto un problema tecnico. La nave era accompagnata da due rimorchiatori e ha urtato la banchina all’altezza di San Basilio. Contestualmente si è verificata una collisione con il battello fluviale». «Sono in corso – prosegue la nota – tutti gli accertamenti per capire l’esatta dinamica dei fatti, la compagnia sta assicurando la massima collaborazione ed è in contatto costante con le autorità locali».

La nave al momento, spiega la società, è in attesa della messa in sicurezza del battello fluviale e del completamento delle operazioni di sbarco dei passeggeri dello stesso. Non appena ricevuta l’autorizzazione, si sposterà per essere ormeggiata in banchina a Marittima, come previsto, per iniziare le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri

