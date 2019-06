Chiara Ferragni e il video di Leone sul seggiolino in macchina: l’errore commesso dall’influencer

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un video mentre gioca in macchina con suo figlio Leone. La clip del bambino che si diverte tantissimo e ride a squarciagola ha spopolato, ottenendo un milione e mezzo di like. Qualcuno però ha notato alcuni particolari che avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità del piccolo. Una signora, ad esempio, osserva che le cinturine del seggiolino su cui Leone è seduto non sono allacciate bene e le ricorda: “Mi raccomando, la sicurezza dei bambini viene sempre prima di ogni cosa”. Un altro utente, invece, fa notare che, vista dell’età del figlio, il seggiolino doveva essere posizionato nel verso contrario a quello di marcia: “Ti hanno autorizzata a cambiare la direzione del seggiolino così presto?”.

