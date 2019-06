Nomi commissari esterni maturità 2019 online: ecco il link del Miur

Grandi novità per tutti i ragazzi impegnati quest’anno con la maturità 2019: il Miur ha appena pubblicato i nomi dei commissari esterni. Tutti i nomi e le materie dei docenti esterni dell’esame di Stato sono consultabili a questo link del Ministero dell’Istruzione. Se la pagina non dovesse caricarsi aspettate qualche minuto e riprovate finché non riuscirete ad arrivare ai nomi dei commissari 2019!

Il Ministero dell’Istruzione aveva dato appuntamento online per il 3 giugno, il 31 maggio, giorno in cui i nomi dei commissari esterni sono arrivati in segreteria, senza però chiarire l’orario. Come sospettavamo i nomi sono usciti prima della fine della mattinata, precisamente alle 12.

A margine della pubblicazione dei nomi dei commissari esterni si è espresso il Ministro dell’Istruzione Bussetti che rinnova i suoi auguri agli studenti impegnati con la maturità 2019: “L’Esame di Stato è una tappa importante per i nostri ragazzi, rappresenta infatti l’occasione in cui possono esprimere se stessi e ciò che hanno imparato durante il percorso di studi. In questi mesi abbiamo accompagnato le scuole e i maturandi verso questo traguardo che quest’anno presenta alcune novità previste dal decreto 62 approvato nel 2017. Proseguiremo ancora in questa direzione nei prossimi giorni. Non faremo mancare il nostro appoggio. A chi deve affrontare le prove del secondo, ma anche del primo ciclo, auguro un buono studio e faccio un grande in bocca al lupo”.

