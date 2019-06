Sorpresa,Metro A chiusa in estate

Metro A, lavori straordinari da giugno ad agosto: ecco il calendario con tutte le chiusure

Interventi sui binari nei mesi estivi. Nel dettaglio ecco quali saranno le tratte chiuse e quando

04 giugno 2019

da giugno a settembre lavori sui binari, servizio a singhiozzo



Linea A a mezzo servizio per la stagione estiva. La metropolitana “rossa” sarà interessata da importanti lavori di rinnovo dell’infrastruttura nel periodo estivo. Tra giugno e luglio solo nei weekend, ad agosto invece, quando il numero di viaggiatori diminuisce in maniera fisiologica, le manutenzioni saranno in corso durante l’intera settimana. Ma la tratta sarà comunque attiva a “spezzoni” alterni. Ecco nel dettaglio il calendario dei lavori diffuso da Atac.

– dall’8 giugno al 14 luglio, esclusivamente nei fine settimana, la circolazione sarà interrotta tra Subaugusta e Anagnina. La linea A resterà regolarmente in funzione nella tratta Battistini-Subaugusta;

– nel fine settimana 20-21 luglio, la circolazione sarà interrotta nella tratta Colli Albani-Anagnina. La linea resterà attiva nella tratta Battistini-Colli Albani.

Nel corso del mese di agosto, quando il numero dei viaggiatori cala sensibilmente, si svolgeranno gli interventi più estesi:

– dal 4 al 13 agosto, la circolazione sarà interrotta nella tratta Termini-Anagnina e resterà attiva nella tratta Termini-Battistini

– nella settimana di Ferragosto. Dal 14 al 19 agosto, la circolazione sarà interrotta tra le stazioni di Ottaviano e San Giovanni. La linea A resterà attiva sulle tratte Battistini-Ottaviano e San Giovanni-Anagnina;

– dal 20 al 25 agosto, la circolazione sarà interrotta tra Termini e Battistini e resterà attiva tra Termini e Anagnina;

– dal 26 agosto, il servizio sulla metro A riprenderà regolarmente sull’intera linea secondo la programmazione consueta.

“Durante i lavori – fa sapere l’azienda di via Prenestina – Atac garantirà assistenza e informazione ai viaggiatori. Nelle stazioni, a bordo dei veicoli della flotta e sui canali digitali www.atac.roma.it, Twitter @InfoAtac e Telegram telegram.me/infoatac, muoversiaroma.it saranno disponibili tutte le informazioni relative alla rete, ai servizi e ai collegamenti sostitutivi”.

