Bufera sulle procure, si spacca l’Associazione nazionale magistrati

Ancora acque agitate nella magistratura per le ombre gettate sulle nomine dei procuratori dall’inchiesta di Perugia a carico dell’ex presidente dell’Anm Luca Palamara. A terremoto ancora aperto dentro il Csm – con un consigliere, Luigi Spina, dimesso e quattro autosospesi che pero’ intendono tornare al loro posto – se ne apre un altro dentro l’Associazione nazionale magistrati. La giunta, nata pochi mesi fa e guidata da Pasquale Grasso di Magistratura Indipendente, e’ stata sfiduciata dai centristi di Unicost e dalle toghe progressiste di Area, che la sostenevano.

E il motivo e’ il documento approvato ieri dalla corrente del presidente del sindacato delle toghe che ha espresso fiducia ai togati sospesi, invitandoli a tornare al Csm. Una presa di posizione in aperto con il documento approvato pochi giorni fa da tutta l’Anm, che invece sollecitava i consiglieri a dimettersi da un incarico di cui “non appaiono degni”.

Intanto resta ancora confuso il quadro al Csm: i quattro autosospesi Corrado Cartoni, Antonio Lepre e Paolo Criscuoli, di Magistratura Indipendente, e Gianluigi Morlini, di Unicost, nel frattempo sostituiti in tutte le Commissioni, devono ancora formalizzare e motivare la loro volonta’ di revocare l’autosospensione. Un atto che – secondo fonti di Palazzo dei Marescialli – dovra’ comunque passare al vaglio del Comitato di presidenza del Csm, l’organo di vertice di cui fanno parte il primo presidente e il Pg della Cassazione e il vice presidente David Ermini, che in questi giorni resta in stretto contatto con il capo dello Stato.

In caso di rientro, nessuno dei quattro togati sara’ assegnato alla Commissione che si occupa di nomine, ne’ alla Prima a cui sono state assegnate le carte trasmesse dai pm di Perugia. E’ questa, insieme con l’esclusione dello scioglimento del Csm, una delle poche certezze di queste ore. Se per le toghe non c’e’ pace, il caso scuote anche il Pd, visto che coinvolge Luca Lotti per la sua presenza e quella di Cosimo Ferri agli incontri dei magistrati in cui si parlava di nomine.

“Io sono per una riforma delle regole, ma sull’inchiesta del Csm ho visto tanta ipocrisia solo per attaccare i nostri – dice Matteo Renzi – Se mettessero un trojan nel telefono di ogni membro del Csm troverebbe discussioni simili. Questo metodo non l’ha inventato Luca Lotti, c’e’ sempre stato”. Per ora cio’ che va in frantumi e’ la giunta dell’Anm, che sara’ sostituita da un nuovo esecutivo composto da Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza, la corrente di Piercamillo Davigo. Porta la firma dei tre gruppi il documento che “esclude la possibilita’ di proseguire l’esperienza dell’attuale Giunta” e che imputa a M.I. pesanti responsabilita’.

Con il suo sostegno ai togati sospesi, ha creato “un incidente istituzionale senza precedenti”, che ora potrebbe “condurre all’adozione di riforme del Csm dal carattere ‘emergenziale’ con il rischio di alterarne il delicato assetto voluto dalla Costituzione a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura senza risolvere i problemi posti dalle gravi recenti vicende”.

Ti potrebbero interessare anche: