Vertice a Palazzo Chigi con Conte, Tria, Salvini, Di Maio

Al via il vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Al vertice, cominciato verso le 9.20, partecipa anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, i sottosegretari al Mef Laura Castelli e Massimo Garavaglia e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.

lntanto arriva dagli sherpa dell’Ue un nuovo altolà all’Italia dopo quello di Juncker: il Comitato economico e finanziario (Efc) è dell’opinione che “il criterio del debito non è rispettato e invita l’Italia a prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto delle indicazioni del Patto di Stabilità in conformità con il processo della procedura EDP”, ovvero la procedura per debito eccessivo: lo scrive l’Efc nell’opinione adottata ieri. “Altri elementi che l’Italia potrebbe presentare potranno essere presi in esame dalla Commissione e dal comitato”, aggiungono gli sherpa di Eurogruppo ed Ecofin

