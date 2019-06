FI: BERLUSCONI, ‘VISTO SALVINI, INTERESSATO A FEDERAZIONE CENTRODESTRÀ

Con Salvini sono in costante contatto. Mi è sembrato interessato a ragionare sull’ipotesi di una federazione di centrodestra… Silvio Berlusconi parla al Comitato di presidenza azzurro, convocato a palazzo Grazioli per approvare il bilancio ma diventato l’occasione per una nuova riflessione sul rilancio del partito dopo il flop alle europee e la linea politica da tenere nei confronti dell’alleato Matteo Salvini, forza trainante della coalizione. Rispetto al pranzo di ieri, dove pure aveva detto di aver un buon rapporto, fatto di continui contatti, con il leader della Lega, stavolta il Cav ha lasciato intendere di averlo visto di persona di recente, rivelando che Salvini sarebbe disposto a valutare un’alleanza di tipo federativo con Forza Italia. Solo un’extrema ratio, sarebbe invece, la prospettiva di partito unico, ovvero quel ‘centrodestra italianò che tanto piace al leader azzurro come nome al punto da registrare negli anni passati più versioni di un logo ad hoc nel data base dell’Ufficio brevetti e marchi del ministero dello Sviluppo economico. Per Berlusconi, insomma, numeri alla mano (il 35% della Lega conquistato il 26 maggio scorso) e in nome della realpolitik, il futuro del centrodestra è, per forza di cose, legato a Matteo. Meglio un’alleanza, la federazione appunto, che una fusione, ovvero lo scioglimento e il partito unitario. La coabitazione forzata, insomma, sarebbe l’unica via per uscire dall’isolamento e provare a riempire vuoto lasciato al centro. Non a caso, oggi l’ex premier rivendica il suo volto moderato: «Noi siamo il centro pensante, operativo e insostituibile del centrodestra. Senza di noi non sarebbe un centrodestra, ma solo destra-destra estremista». Nessuna novità, invece, sarebbe emersa sulle prossime tappe del percorso di riforma del partito. Rispetto al comunicato di ieri (molto puntuale e preciso sulla road map da seguire), secondo alcuni presenti, Berlusconi non avrebbe fatto alcun accenno sui futuri coordinatori nazionali ma avrebbe dato solo indicazioni generiche. Del tipo: qualche giorno prima del Consiglio nazionale del 25 giugno che dovrà eleggere il coordinamento ci sarà un altro Ufficio di presidenza e in questi giorni verranno scritte le ‘regolè per modificare lo statuto senza precisare chi le scriverà. E questo è apparso ai più come una ‘frenatà sulla rivoluzione azzurra annunciata 24 ore prima.

