LA RIVOLTA FERMA I LAVORI DEL PARLAMENTO DI HONG KONG

È stallo a Hong Kong dopo giorni di rivolta di piazza contro la legge sulle estradizioni in Cina, accusata di erodere l’autonomia dell’ex colonia. Il parlamento ha sospeso i lavori e rinviato per la terza volta l’esame della norma, ma i manifestanti non mollano e annunciano nuove proteste dopo quelle che hanno già portato in questi giorni all’arresto di 11 persone e al ferimento di 22 agenti di polizia e di circa 80 dimostranti, di cui due gravi. I manifestanti, almeno i ventenni, si sono presentati da subito determinati ed equipaggiati intorno all’Admiralty, la sede del parlamento, vestiti di nero, con caschi, mascherine, occhiali di plastica di protezione e bottiglie d’acqua. E sono apparsi molto più organizzati rispetto alle turbolenze del «movimento degli ombrelli» del 2014. Il capo della polizia Shephen Lo, spiegando che gli arrestati risponderanno di reati come disordine e rivolta sanzionabili con diversi anni di prigione, ha affermato che c’era la volontà di dare spazio al dissenso, ma il lancio di oggetti ha costretto gli agenti a intervenire. La polizia è passata alle maniere forti, tra lacrimogeni, spray al peperoncino e proiettili di gomma per respingere il fiume di persone che, forzando i blocchi a protezione del parlamento, era pronta a farvi irruzione. La giornata è scivolata via in una tensione latente: circa 500 persone hanno manifestato questa mattina misurandosi senza scontri con la polizia, riuscendo comunque a spingere i deputati a optare per il primo rinvio e cancellare la riunione delle 11. Nelle ore successive, la polizia ha continuato a presidiare i punti sensibili, ma i manifestanti si sono tenuti in disparte in attesa di capire quali decisioni sarebbero state prese. Ma il rinvio a data da destinarsi non è bastato e in serata diversi gruppi si sono riformati per scandire ancora in cantonese «Chit wui!» (ritiratelo). I leader delle proteste di Hong Kong hanno convocato una nuova manifestazione per domenica, sperando di bissare il successo di quella di domenica scorsa, capace di far sfilare un milione di persone. «Lotteremo fino alla fine con la gente di Hong Kong», ha annunciato Jimmy Sham, del Civil Human Rights Front (Chrf), il gruppo che ha richiesto le autorizzazioni per il nuovo evento. «Se avremo di fronte ignoranza e disprezzo, saremo ancora più forti, ci sarà soltanto più gente a Hong Kong», ha aggiunto Sham. Pechino ha descritto le proteste di massa come «rivolte», ha ribadito il proprio sostegno alla risposta data dal governo dell’ex colonia e ha definito «irresponsabili» i giudizi espressi da Bruxelles, la cui colpa è stata di aver «condiviso molte delle preoccupazioni» dei cittadini di Hong Kong. Sulla vicenda ha affondato il colpo anche Taiwan: il modello di rapporti tra Hong Kong e la Cina («un Paese due sistemi»), non funziona, ha attaccato la presidente, Tsai Ing-wei, secondo cui le dimostrazioni di massa ne sono la prova. Lo stallo sulla legge e le proteste, tra le pressioni della comunità internazionale, potrebbero mettere a rischio la reputazione di Hong Kong di hub finanziario globale. Nel Distretto centrale diverse grandi banche hanno sospeso le operazioni e la minaccia della speaker americana Nancy Pelosi di rivedere lo status speciale dato a Hong Kong dagli Usa potrebbe essere un colpo ferale all’unicità dell’ex colonia costruita nel tempo

Ti potrebbero interessare anche: