MERCATO: JUVE STRINGE PER SARRI E POGBA, ROMA C’È FRED

C’è sempre la Juventus al centro del mercato. Il d.s. Paratici è di nuovo a Londra, dove sta cercando di risolvere la situazione legata a SARRI e al Chelsea. Ma al dirigente bianconero interessa anche il discorso POGBA, che lascerebbe il Manchester United per tornare a vestire la maglia dei campioni d’Italia. Intanto Paratici ha ricevuto una richiesta, quella dell’Everton per KEAN. La risposta, per ora, sarebbe stata negativa. Sotto traccia si lavora anche all’operazione che porterebbe ICARDI a Torino e DYBALA a Milano, ma non è facile convincere i due diretti interessati. Un affare fatot è l’arrivo di TRAORÈ dall’Empoli. Altro affare in dirittura d’arrivo, ma in prospettiva futura è quello per il giovanissimo attaccante (classe 2003) Filip VECHETA, che gioca nello Slovacko, club della prima divisione della Repubblica Ceca. Per HYSAJ del Napoli c’è stato un interessamento, e c’è la concorrenza dell’Atletico Madrid. Si muove anche la Roma. Il nuovo tecnico Fonseca avrebbe ai dirigenti di fare il possibile per prendere FRED, centrocampista del Man United che con il portoghese ha già lavorato allo Shakhtar. ISMAILY rimane un altro obiettivo, anche perché KOLAROV, scrivono in Turchia, potrebbe andare al Fenerbahce. Sempre in Turchia si sostiene che la Roma, che cera un portiere, avrebbe chiesto al Besiktas (che vuole GERSON) informazioni su KARIUS, protagonista in negativo della finale di Champions dell’anno scorso Real-Liverpool. Sul fronte sudamericano i collaboratori del futuro ds Petrachi lavorano per prendere LUCAS VERISSIMO, difensore finito in panchina nel Santos, e il 19enne attaccante argentino URZÌ, talento del Banfield sul quale sono anche Fiorentina, Lipsia e Dinamo Mosca. In uscita c’è DZEKO, che al ct della Bosnia Prosinecki ha confidato che lascerà Trigoria. Il Genoa ha chiesto il giovane ANTENUCCI. NAINGGOLAN è stato visto nella sede dell’Inter e c’è chi sostiene che abbia di nuovo fatto presente la sua voglia di tornare in giallorosso. Il Tottenham si è rifatto sotto per ZANIOLO, ma con un’offerta ritenuta non all’altezza del valore del ragazzo ex Inter. Per SCHICK c’è un interessamento del Borussia Dortmund. Napoli sogna con l’accoppiata JAMES RODRIGUEZ-LOZANO, ma è probabile che alla fine De Laurentiis ne prenda solo uno. Per l’attacco era venuta la voglia di provare a riprendere ZAPATA, ma l’Atalanta ha chiesto troppo. Gli obiettivi dell’Inter sono sempre BARELLA e LUKAKU, mentre tanti nomi, ma non di primo piano, vengono fatti per la Lazio: ISHAK, JONY, LAINEZ LEYVA, MANDRAGORA e MURILLO. È invece sfumato WESLEY, perchè il Bruges ha ceduto l’attaccante brasiliano all’Aston Villa, per 25 milioni. Intanto qualche tabloid scrive che il Tottenham, che come portiere ha il capitano della Francia campione del mondo LLORIS, sarebbe pronto a fare un’offerta di 31 milioni di euro per STRAKOSHA. E a proposito di estremi difensori: continua il lavoro a fari spenti dell’agente Mino Raiola per portare DONNARUMMA al Psg. Sul Milan va anche detto che prende corpo l’ipotesi di uno scambio CUTRONE-SENSI con il Sassuolo. L’Inter invece punta sempre su BARELLA, anche se non ha accontonato l’idea RAKITIC, che ora sarebbe cedibile. In azione anche la matricola Lecce, che sta definendo il trasferimento in Puglia dell’attaccante turco BURAK YILMAZ, anni fa inseguito a lungo proprio dalla Lazio, mentre a Brescia Cellino non ha ancora rinunciato all’idea BALOTELLI. Infine il Benfica, che ha pensato a PINAMONTI nel caso il giovane asso Joao Felix partisse verso l’estero, per una cifra che come minimo sarà di 100 milioni: il Manchester City (che prenderà anche CANCELO dalla Juve) ci sta pensando seriamente

