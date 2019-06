STADIO ROMA: MOZIONE OPPOSIZIONE FIUMICINO, FACCIAMOLO QUI

I consiglieri comunali di opposizione a Fiumicino, Mario Baccini, Roberto Severini e Alessio Coronas, hanno depositato una mozione per chiedere l’impegno dell’Amministrazione comunale a concretizzare con atti ufficiali la possibilità di far realizzare lo stadio della Roma a Fiumicino. «Il comune di Roma ed in particolare il sindaco Virginia Raggi hanno definito il progetto non prioritario rispetto alle opere pubbliche (da realizzare prima dello stadio), soprattutto in virtù del fatto che la conferenza dei servizi aveva approvato il progetto vincolandolo alla realizzazione dei servizi e dei trasporti – si legge nella mozione Baccini, Severini Coronas -. È stata quindi paventata l’ipotesi di spostare il progetto su altra area da Tor Di Valle e in particolare di realizzare lo stadio della Roma a Fiumicino. Il sindaco Esterino Montino ha dichiarato nei giorni scorsi alla stampa – RadioCusanoCampus – di essere favorevole alla realizzazione sui terreni di Fiumicino, tanto da essersi messo a disposizione dei dirigenti AS Roma per una mediazione con i proprietari terrieri dell’area – scrivono i tre consiglieri – Dunque si impegnano il sindaco e il Consiglio Comunale ad agevolare con urgenza, formalizzando con atti di indirizzo e disponibilità, la possibilità di realizzare lo stadio dell’As Roma a Fiumicino».

Ti potrebbero interessare anche: