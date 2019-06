TOTI SI CANDIDA SEGRETARIO FI MA CAV,CON LEGA TRATTO IO

Giovanni Toti rompe gli indugi, si candida segretario di Forza Italia e dà in benservito a Silvio Berlusconi, invitandolo a rendersi conto che «è finita un’epoca». L’ex premier, invece, lo snobba. All’interno dell’ufficio politico di FI gli dedica poche battute, piene di scetticismo circa la sua manifestazione in programma ai primi di luglio. Non credo – avrebbe detto – che tanta parte della nostra gente sia disponibile a una scissione. Poi, fuori da Palazzo Grazioli, davanti ai giornalisti, lo liquida con parole piene di sarcasmo: «Toti? Lasciamolo perdere, dai. L’ho nominato io e chiede la democrazia, lui, un nominatissimo». Questo ennesimo scontro tra i due si inserisce nel più ampio dibattito interno a Forza Italia circa i rapporti da tenere con l’alleato leghista. Proprio il Cavaliere, pare volere anticipare le mosse del Governatore ligure nella corsa per stringere l’accordo con la Lega. Parlando ai suoi, l’ex premier avrebbe assicurato che Salvini è molto disponibile alla creazione di una federazione di centrodestra, una sorta di riedizione della vecchia Casa delle Libertà. Per questa nuova alleanza, Berlusconi avrebbe già pensato a due nomi: o ‘centrodestra unitò o ‘centrodestra italianò. Una coalizione che, avrebbe assicurato Berlusconi, porterebbe alla conquista sicura di oltre 100 collegi del sud, quelli dove nelle scorse elezioni s’è affermato il Movimento Cinque Stelle. Un risultato di questo tipo, associato all’egemonia che il centrodestra ha a nord, porterebbe numeri molto favorevoli per una nuova maggioranza senza i pentastellati. Anche sul fronte della gestione del partito, più volte contestata da Giovanni Toti, Berlusconi apre oggi a una nuova fase. In vista del coordinamento nazionale del 25 giugno e soprattutto del Congresso di fine settembre, il Cavaliere avrebbe detto che sinora è stato lui ad assumersi tutte le responsabilità. Ma, da ora in poi, sarà tutto il gruppo dirigente a decidere e dimostrare, insomma, tutto il suo valore. Non è il fatidico passo indietro di cui si parla da anni, tuttavia è l’avvio di una fase collegiale inedita per il partito azzurro. Ma al centro dell’iniziativa oggi di Forza Italia c’è la polemica sui giudici. Il Cavaliere, nella riunione, avrebbe rilevato che i fatti degli ultimi giorni, la cosiddetta bufera sulle procure, conferma quanto fosse giusta la richiesta di una riforma della giustizia che lui e il suo partito portano avanti da 25 anni. Per questa ragione, l’ufficio politico ha approvato una nota in cui si chiede con urgenza al Capo dello Stato, Sergio Mattarella di scogliere il Csm, oggi, attacca Forza Italia, «gravato da ombre troppo serie per poter svolgere la sua funzione con la necessaria autorevolezza e imparzialità». Quindi, implicitamente rivolto a Salvini, rilancia la richiesta di «una riforma profonda dell’ordinamento giudiziario per garantire l’imparzialità dei giudici e la parità di condizioni fra accusa e difesa che realizzino finalmente »il giusto processo«.

