TRUMP SHOCK, CONTRO UN RIVALE USEREI UN AIUTO STRANIERO

Nuova bufera su Donald Trump, e nuovo scontro politico-istituzionale con i dem, dopo che il presidente si è detto pronto ad accettare da una potenza straniera eventuale materiale compromettente sul suo futuro rivale democratico nella corsa alla Casa Bianca. «Non sarebbe un’interferenza», ha dichiarato in una intervista alla Abc, accostando tali informazioni alle ‘opposition research’, le indagini che si fanno in campagna elettorale per demolire gli avversari. «Penso che vorrei sentire, non c’è nulla di sbagliato nell’ascoltare», ha aggiunto, precisando che non informerebbe l’Fbi. Un tentativo forse di difendere il figlio primogenito, che proprio ieri è tornato a testimoniare davanti alla commissione intelligence del Senato: Donald Jr – come del resto il cognato Jared Kushner – non avvisò il Bureau dell’incontro alla Trump Tower nel giugno del 2016 in cui una avvocata russa aveva offerto materiale dannoso contro Hillary Clinton. Il capo dell’Fbi Christopher Wray ha detto al Congresso che il figlio del tycoon avrebbe dovuto farlo, ma Trump, che lo ha nominato, non ha esitato a mettersi anche contro di lui, affermando che si sbaglia. Immediate le reazioni dei democratici, compresi alcuni candidati presidenziali. Il primo è stato Joe Biden: «Donald Trump sta dando il benvenuto ancora una volta alle interferenze straniere nelle nostre elezioni. Non si tratta di politica. È una minaccia alla nostra sicurezza nazionale. Un presidente americano non deve cercare il loro aiuto e favorire quelli che cercano di minare la nostra democrazia», ha twittato. Lo ha seguito a ruota Bernie Sanders: «Abbiamo un presidente che pensa di essere al di sopra della legge. La Camera deve iniziare immediatamente l’iter dell’impeachment». Poi sono arrivate le bordate dei vertici del partito. «Il presidente ci ha dato la prova, ancora una volta, che non distingue il male dal bene, chiunque dovrebbe essere scioccato da quello che ha detto», ha attaccato la speaker della Camera Nancy Pelosi. «Il suo è un insulto alla nostra democrazia», ha incalzato, frenando però sull’impeachment. Gli ha fatto eco il leader dem al Senato Chuck Schumer: «È come se il presidente non avesse imparato assolutamente nulla dagli ultimi due anni di indagini. Crede che vincere un’elezione sia più importante dell’ integrità dell’elezione». Nel frattempo il tycoon aveva peggiorato la situazione con alcuni tweet in cui comparava il potenziale aiuto di una potenza straniera con la sua attività diplomatica, come se ricevere materiale compromettente da emissari russi equivalesse a bere un tè con la regina: «Incontro e parlo con ‘governi stranierì ogni giorno. Ho appena incontrato la regina d’Inghilterra, il principe di Whales, il premier britannico, irlandese, i presidenti di Francia e Polonia. Abbiamo parlato di ‘tuttò!. Dovrei chiamare immediatamente l’Fbi per questi colloqui e incontri? Ridicolo!», ha scritto, incappando anche nell’errore di usare una ‘h’ in più, trasformando Carlo da principe di Galles in ‘principe delle balenè. Per la gioia dei social media. Tra i repubblicani l’unico a bollare come un «errore» le parole di Trump è stato il senatore Lindsey Graham, uno degli uomini più vicini al presidente. Ma anche lui, come gli altri e la stessa Casa Bianca, ha criticato l’ipocrisia dei dem ricordando il dossier Steele contro Trump, pagato da una società legale che lavorava per Hillary Clinton e basato sulle informazioni raccolte da una ex spia britannica in Russia

Ti potrebbero interessare anche: