FOCUS/ PIEMONTE MODELLO CENTRODESTRA UNITO, ECCO LA GIUNTA

In Piemonte il centrodestra unito – Lega, Fi e Fdi – ha vinto le elezioni regionali con margine ampio e ora si appresta a governare sotto la guida dell’albese azzurro Alberto Cirio. Oggi la nomina dei nuovi assessori, tre donne e otto uomini, di cui solo cinque sopra i 50 anni. «Persone nuove, competenti e preparate che sapranno conoscere e affrontare i problemi della gente e le preoccupazioni reali di tutti i giorni», li descrive Cirio in un post su Facebook. Ma «soprattutto – sottolinea il governatore – disponibili e presenti, persone che risponderanno al telefono». I risultati della trattativa tra le forze della coalizione, parametrati sul risultato elettorale, assegnano sette assessorati alla Lega, vera vincitrice delle elezioni dello scorso 26 maggio – due a Forza Italia e due a Fratelli d’Italia. Le scelte, d’intesa con i tre segretari regionali – Riccardo Molinari, Paolo Zangrillo e Fabrizio Comba – sono state fatte in tempi rapidi. Qualche tensione, come normale in trattative come queste, nessuna rottura; un modello per quel centrodestra che a livello nazionale, invece, si presenta diviso. Lunedì è prevista la prima convocazione della giunta e la presentazione alla stampa. Rispetto al passato, cala il peso del capoluogo e sale quello del resto del Piemonte, bacino elettorale del nuovo presidente. Cirio ha affidato Attività produttive e Bilancio all’azzurro Andrea Tronzano, consigliere regionale uscente, Infrastrutture e Trasporti all’altro azzurro, il presidente della Provincia di Asti Marco Gabusi. Per sé ha tenuto i rapporti con l’Unione europea, forte dell’esperienza di eurodeputato, più l’Autonomia e i Grandi eventi. Alla Lega la parte del leone con la vicepresidenza per Fabio Carosso, sindaco di Coazzolo che avrà anche deleghe su Urbanistica e Parchi, e l’assessorato alla Sanità per il cuneese Luigi Icardi, sindaco di Santo Stefano Belbo. Al Carroccio anche Commercio, Turismo e Cultura, affidati all’alessandrina Vittoria Poggio. E ancora Ambiente, Ricerca ed Energia a Matteo Marnati, capogruppo al Comune di Novara. E poi l’Agricoltura assegnata a Marco Protopapa, consigliere comunale ad Acqui Terme, mentre al capogruppo a Torino, Fabrizio Ricca, vengono assegnati Sicurezza, Giovani e Sport. Al nutrito drappello si unirà da luglio Chiara Caucino che, dopo il suo ingresso in Consiglio regionale dove subentrerà a un consigliere eletto nel listino, si occuperà di Sociale e Famiglia. Il nodo forse più complesso da sciogliere è stato quello di Fratelli d’Italia. Roberto Rosso, ex parlamentare di lungo corso e più volte sottosegretario, ha ottenuto un ruolo di ‘sottosegretario alla presidenzà, incaricato dei rapporti con il Consiglio regionale. Per Fdi entra anche Elena Chiorino, consigliere provinciale a Biella, che avrà la responsabilità del Lavoro e dell’Istruzione

