GOVERNO: DI MAIO, ‘SE LEGA VUOLE RIMPASTO LO CHIEDÀ

«Se la Lega vuole qualcosa lo chieda, non ci giri intorno lasciando intendere una volta una cosa, una volta l’altra». Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, interpellato dall’Huffington Post sull’ipotesi rimpasto. «Preferisco parlare dei problemi degli italiani, non di poltrone, la gente non ne può più», rimarca il titolare del Mise, che, parlando sempre degli alleati di governo, ribadisce: «Se vogliono qualcosa lo chiedano, altrimenti chiudiamo questa storia e tutti felici e contenti».

