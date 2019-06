JUVE; C’È VIA LIBERA CHELSEA, SARRI PIÙ VICINO

Per Maurizio Sarri alla Juventus è questione di ore. O almeno così sembra. Il Chelsea, con cui l’allenato aveva un contratto ancora valido, ha dato il via libera al suo passaggio al club bianconero. Tre milioni di euro più bonus la cifra, concordata anche grazie alla mediazione dell’agente del tecnico, Fali Ramadani, da versare nelle casse del club di Roman Abramovic, che ha già individuato il sostituto: quel Frankie Lampard che il 14 giugno di 18 anni fa approdò ai Blues da calciatore. Il tweet del club londinese che oggi celebra quell’ anniversario sembra lasciare pochi dubbi su come andrà a finire questa storia, anche se i due club – e i diretti interessati – continuano a tenere le bocche cucite. Forse perché c’è ancora qualche dettaglio da sistemare, tra cui gli ultimi stipendi di Sarri. Lavoro per l’avvocato dell’ex Napoli, ritiratosi intanto nella tenuta di Figline Valdarno, nella sua Toscana, in attesa di una telefonata che gli annunci la conclusione dell’ operazione. A Torino la Juventus ha già pronto il suo contratto: un biennale, con opzione per il terzo anno, a sei milioni di euro a stagione. Nello staff bianconero Sarri ritroverà Giovanni Martusciello, suo strettissimo collaboratore che ha appena rescisso il contratto con l’Inter, mentre si trasferiranno da Londra insieme a lui Luca Gotti e Marco Ianni. Ancora da individuare la figura di riferimento, preferibilmente un ex bianconero, da affiancare al tecnico toscano: in ribasso le quotazioni di Pirlo, resta sempre calda la pista Barzagli, ritiratosi alla fine della scorsa stagione e pronto ad iniziare la sua nuova carriera. Sarri potrebbe ritrovare a Torino anche Gonzalo Higuain, suo pupillo al Napoli, con cui realizzò 36 reti in un campionato, e al Chelsea, arrivato nel mercato di gennaio dopo la disastrosa parentesi al Milan. Nonostante le voci di un possibile interesse della Roma, a caccia di un centravanti, il fratello del ‘Pipità ha chiuso la porta ad ogni possibile opzione italiana, ad esclusione della Juventus: «Gonzalo in Italia giocherebbe solo con la Juve – ha rivelato Nicholas Higuain, il fratello-agente del centravanti argentino -. Ha un contratto e vuole rispettarlo, pensa di finire la carriera in bianconero dove il suo rendimento è sempre stato alto. Non pensa ad un’altra esperienza con altre squadre in serie A».

