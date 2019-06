PD: COLOSIMO, ‘PROSSIMA LA NOMINA DA PARTE DI ZINGARETTI DI GASBARRA A CORECOM’

«’Il mio Pd non fa nominè. Così, in una nota, il segretario Nicola Zingaretti mentre il suo partito si appresterebbe a nominare Enrico Gasbarra, ex parlamentare europeo ed ex Presidente della Provincia di Roma, al Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)». Lo scrive su Twitter il consigliere regionale del Lazio Chiara Colosimo (Fdi).

