SANITÀ: PG FIRENZE, CONDANNARE A 5 ANNI ‘MAGO DELLA TRACHEÀ

Il sostituto pg di Firenze Luciana Singlitico ha chiesto condanne, da 3 anni e 3 mesi a 5 anni, nel processo di appello al ‘mago della tracheà, il chirurgo Paolo Macchiarini, e a cinque co-imputati, quattro medici e una caposala dell’ospedale di Careggi. Tutti gli imputati erano stati assolti in primo grado il 26 maggio 2017, ‘perché il fatto non sussistè, dalle accuse, a vario titolo, falso e abuso d’ufficio. Per Macchiarini, che fu in servizio a Careggi dal 2009 al 2012, la procura generale ha chiesto la condanna a 5 anni accusandolo di aver alterato le liste di attesa dei pazienti e anche di aver fatto risultare in modo falso la sua presenza in sala operatoria in alcuni interventi quando invece, per l’accusa, sarebbe stato assente. A Macchiarini, difeso dall’avvocato Francesco Bevacqua, vengono contestati pure due presunti episodi di peculato, altra accusa, anche questa, da cui era stato assolto in tribunale. Dopo la requisitoria il processo è proseguito con la discussione dei primi difensori, che continueranno alla prossima udienza del 7 novembre. Il pg ha annunciato che farà repliche. Il chirurgo Macchiarini era stato coinvolto in un altro processo per accuse di truffe ai pazienti e anche qui era stato assolto sia in abbreviato davanti al giudice Fabio Frangini il 22 settembre 2016, sia successivamente in appello il 22 novembre 2017. Per questo filone la procura generale ha fatto ricorso in Cassazione ma la Suprema Corte lo ha respinto il 30 aprile scorso, dichiarandolo inammissibile e, di fatto, confermando l’assoluzione anche nel terzo grado di giudizio.(

