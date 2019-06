AL VIA LA SFIDA PER DIVENTARE «RE MONDIALE DEL PANETTONE

Tutto pronto per la prima edizione del «Campionato mondiale del panettone». La sfida sulla lievitazione perfetta, sulle forme, sul metodo d’impasto e cottura, sulla scelta degli ingredienti e sull’equilibrio gustativo, originalità e colore è rivolta ai migliori pasticceri italiani e del mondo per concorrere al titolo di «Re mondiale del panettone». La «Panettone World Championship» è promossa dal gruppo Maestri del Lievito Madre. Il risultato della selezione che porterà al nome del vincitore e alla consegna dei premi del 20 ottobre durante la 41esima edizione di Host a Milano (Salone internazionale dell’Ospitalità Professionale) è previsto per lunedì 22 luglio nel corso della «Notte dei Maestri del Lievito Madre», evento considerato come tra i più importanti nel settore del mondo del lievitato «fuori stagione» e in programma a Parma, in Piazza Garibaldi. L’accesso alla finale dei migliori panettoni artigianali sarà valutata da una giuria tecnica di qualità, nominata dal gruppo Maestri del Lievito Madre. La possibilità di partecipare alla «Panettone World Championship» è aperta fino al 30 giugno. Le iscrizioni dei pasticceri esteri avverrà invece su invito del gruppo dei Maestri del Lievito Madre che concorreranno direttamente – spiega una nota – per il titolo di «miglior panettone tradizionale artigianale al mondo.

