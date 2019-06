IL CODICE DEGLI INFERMIERI CAMBIA VOLTO

Libertà di coscienza, rispetto della persona e relazione col paziente come momento di cura: questi i punti cardine a cui si ispira il nuovo codice deontologico degli infermieri, presentato oggi a Roma dalla Federazione Nazionale degli Ordini e delle Professioni Infermieristiche (Fnopi). Il nuovo codice della professione sanitaria più numerosa d’Italia, con oltre 450mila iscritti, e che rappresentano il 45% di tutti i dipendenti del sistema sanitario nazionale, arriva a dieci anni dal ‘vecchiò. Consiste in 53 articoli scritti per «salvaguardare la libertà di coscienza degli infermieri – ha spiegato la presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli -, riconoscere gli infermieri come persone che si relazionano con altre persone». È un codice, aggiunge Mangiacavalli, «che affonda le radici nella nostra storia, ma guarda al futuro per salvaguardare la volontà espressa dalla persona da trattamenti incongrui o non ritenuti coerenti con la percezione di vita o di salute». Il restyling del codice lo adegua alla nuova epidemiologia, alle nuove norme e alla crescita professionale degli infermieri negli ultimi dieci anni. Il punto di partenza è che l’infermiere è «agente attivo nel contesto in cui esercita», una persona che «si relaziona con persone». Da qui derivano punti chiave, come: «il tempo di relazione dell’infermiere con il paziente è tempo di cura», «la contenzione non è un atto terapeutico», «l’infermiere ha una posizione di protezione dei confronti del cittadino assistito» e «presta particolare attenzione alla terapia del dolore e al fine vita». Il nuovo codice precisa, inoltre, che l’infermiere «ha libertà di coscienza», «cura il proprio decoro» e «non discrimina nessuno». Infine, per stare al passo con i tempi, «utilizza mezzi informatici e social media, per comunicare in modo scientifico ed etico»

Ti potrebbero interessare anche: