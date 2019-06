LUXOTTICA: ASSUME 1.150 A TEMPO INDETERMINATO

Luxottica, che come società operativa resta indipendente anche dopo la fusione con Essilor, assume in Italia a tempo indeterminato con orario a ‘flessibilità sostenibilè, al quale potranno accedere anche i dipendenti, 1.150 lavoratori che oggi hanno contratti diversi. Lo prevede il nuovo contratto integrativo per gli oltre 11mila addetti che lavorano negli stabilimenti di Agordo, Cencenighe e Sedico, Pederobba, Rovereto, Lauriano e nella sede di Milano

