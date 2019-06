M5S: DI MAIO, ‘DUE MANDATI? LAVORO A GOVERNO CHE DURI ALTRI 4 ANNÌ

«Non sto pensando al fatto che si vada a votare tra 15 giorni, io sto lavorando a un governo che duri altri quattro anni, anche perché stiamo attraversando una fase molto delicata: solo nel mio ministero tra crisi Whirlpool, crisi Mercatone Uno… ci sono una serie di vertenze in tutta Italia». Lo dice a Terni Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, a proposito della proposta di derogare alla regola dei due mandati, rilanciata da Alessandro Di Battista. «Secondo me – ha proseguito il leader grillino – dobbiamo garantire che questo governo vada avanti e che faccia cose buone. Non deve andare avanti per vivacchiare, ma deve andare avanti perché ci sono tante cose da fare».

