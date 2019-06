MIGRANTI: SAVIANO SULLA NAVE ONG,«ESSERE QUI È COME ESSERE IN UN LUOGO SACRO»

«Essere qui è come essere in un luogo sacro. Il prezzo è di essere quotidianamente soggetti alla diffidenza. Lo fai per soldi? Lo fai per la fama? Perché lo fai? Testimoniare non è solo avere una propria opinione ma esserci». Lo ha detto Roberto Saviano a bordo della nave Ong Open Arms attraccata nel porto di Napoli. «Oggi anche una parte di opinione pubblica ingenua, perbene, a differenza di quella che fa propaganda su questo, crede ingenuamente ad un racconto facile – ha aggiunto Saviano – del tipo che non c’è lavoro per noi figuriamoci per gli altri e minchiate del genere. Può succedere che ci credi a queste cose, è facile. Più complesso è mettersi con del tempo a capire. Ora noi che siamo bersagli perfetti, possiamo testimoniare. Su questa nave una bambina era praticamente morta per un arresto cardiaco, ma un marinaio si mise per oltre trenta minuti a farle il massaggio cardiaco per salvarla. Chi lo guardava pensava che fosse un suo accanimento inutile, invece la bimba si risvegliò e ci fu il miracolo. Per questo l’invito a venire qui mi ha emozionato molto – ha concluso Saviano – e mi ha fatto sentire molto solo perché chi parla paga un prezzo, persino il Papa per aver preso posizione sta pagando un prezzo».

