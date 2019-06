MUSICA: MICK JAGGER TORNA SUL PALCO DOPO L’OPERAZIONE

Mick Jagger torna a saltare su un palcoscenico. Il frontman, 75 anni, ha ripreso il tour ‘No Filter’ con i Rolling Stones dopo la sospensione ad aprile a causa di un intervento al cuore. La band riparte da Chicago con due date per poi andare ininterrottamente da un capo all’altro degli Stati Uniti fino al 31 agosto. Nonostante non sia più un ragazzino e appunto con qualche problema di salute Jagger si dimostra più che mai inarrestabile e ben lontano dal dire addio alle scene. Jagger era stato sottoposto a New York ad un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca attraverso l’arteria femorale, senza l’apertura del torace ma ha mantenuto la sua promessa di tornare al più presto sul palco. «Mi dispiace deludervi in questo modo – aveva detto attraverso un comunicato ufficiale – sono devastato per aver dovuto rimandare il tour ma lavorerò duro per tornare quanto prima». Ed eccolo scalciante più che mai pronto ad esibirsi di nuovo. «Non vedo l’ora di vedervi domani (21 giugno per chi legge)» – ha scritto su Instagram mostrando una foto di lui sul palcoscenico mentre fa le prove. In un video sul profilo Twitter dei Rolling Stones lo si vede invece mentre suona una chitarra elettrica e con il capo coperto da un cappuccio. D’altronde il rocker aveva già fatto intendere che l’intervento al cuore non l’avrebbe messo KO. Solo pochi giorni dopo l’operazione si era mostrato sempre su Instagram con indosso jeans e scarpe da ginnastica durante una passeggiata al parco. Dietro di lui degli alberi fioriti. Ed ancora due settimane dopo aveva assistito sempre a New York ad uno spettacolo della sua fidanzata, la ballerina Melanie Hamrick. A poco più di un mese dall’operazione, inoltre, aveva condiviso un video di sè mentre ballava scatenato sulle note di Techno Fan dei Wombats. Un post senza didascalia ma che non aveva bisogno di parole e che indica chiaramente che un ritorno sarebbe stato imminente.

