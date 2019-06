RIFIUTI: MEDICI AVVERTONO, A ROMA, CON CALDO PIÙ PERICOLI PER LA SALUTE

I cumuli di rifiuti che, nonostante lo «sforzo eccezionale» di Ama, ancora fanno capolino in diverse strade di Roma impensieriscono anche l’ordine dei medici della capitale. Ad impensierire i medici anche l’odore sprigionato dai cassonetti che potrebbe tramutarsi in un problema «batterico». «Con l’arrivo del caldo in una città sporca in cui i rifiuti permangono in strada, i pericoli potenziali per la salute aumentano. Non vedo gli estremi di un’emergenza sanitaria ma, senza fare allarmismi, la puzza vicino ai cassonetti è indice di contaminazione batterica – afferma il vicepresidente romano Luigi Bartoletti -. Tutte le istituzioni dovrebbero operare delle scelte e proporre delle soluzioni, perché i cassonetti vanno svuotati, il problema di Roma è dove svuotarli». Bartoletti, anche vicesegretario Fimmg, ricorda che quello del caos immondizia «è un problema irrisolto che ciclicamente in città si ripresenta. Con la situazione attuale, per evitare guai peggiori servono delle accortezze anche da parte dei cittadini. Che, in primis, dovrebbero essere più responsabili, differenziare meglio e non abbandonare rifiuti ingombranti per strada. Poi è bene che prendano precauzioni, perché molte infezioni si trasmettono attraverso le mani: quando si aprono o si chiudono i cassonetti è opportuno o indossare dei guanti o disinfettarsi le mani subito dopo», i suoi consigli. I 5 Stelle in Campidoglio sottolineano che «non esiste nessuna emergenza rifiuti davanti alle scuole, le squadre hanno lavorato senza sosta per svuotare e pulire i cassonetti che si trovano in prossimità dei principali licei romani. La situazione della raccolta nei Municipi è in progressivo miglioramento: Ama ci ha infatti assicurato che a breve tutto tornerà a regime. Ogni criticità verrà presto superata». A questo proposito la municipalizzata per i rifiuti snocciola i risultati delle ultime 24 ore: «i mezzi dell’Ama hanno raccolto circa 3.100 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Operatori ecologici e tecnici aziendali sono al lavoro senza soluzione di continuità nelle aree che, a macchia di leopardo, presentano tuttora giacenze di rifiuti in terra». In corso, a ciclo continuo, fa sapere sempre l’Ama, «l’attività di igienizzazione e sanificazione intorno alle postazioni dei cassonetti stradali, in particolare quelli marroni dedicati agli scarti alimentari e organici. Da inizio settimana, sono già oltre 7.000 i contenitori stradali igienizzati». In giornata il Codacons fa sapere di aver incontrato la neo-presidente Ama, Luisa Melara «in merito all’emergenza rifiuti nella capitale. Dopo l’annunciato esposto da parte dell’associazione per possibili rischi sanitari derivanti dalla spazzatura che resta sotto il sole, il Cda Ama ha convocato ilCodacons e, nel corso dell’incontro odierno, ha assunto impegni precisi per risolvere l’emergenza. Da parte di Melara si é registrata la volontà di intervenire con urgenza per risolvere tali criticità», riferisce l’associazione dei consumatori.

