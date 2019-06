Basket: Reyer Venezia campione, è il quarto titolo della sua storia

Battuta Sassari in gara 7, ben cinque giocatori in doppia cifra

Venezia è campione d’Italia nel Basket per la quarta volta della sua storia, la secondo negli ultimi tre anni. Al termine di una Gara 7 condotta per 40′, l’Umana Reyer Venezia batte 87-61 il Banco di Sardegna Sassari e si aggiudica lo scudetto del basket 2018/19. Trascinata da un super Bramos (22 punti e 24 di valutazione in 17′), la squadra di coach Walter De Raffaele trova un ottimo contributo da tutta la squadra, mandando cinque giocatori in doppia cifra. Venezia parte forte (14-7 al 4′) e riesce a respingere i tentativi di rientro dei sardi, che riescono al massimo a riavvicinarsi fino al -2. Dopo il 16-12 al primo intervallo, nel finale di secondo quarto i padroni di casa riescono a dare la prima accelerazione, chiudendo il primo tempo sul 39-30. L’inerzia continua anche in avvio di ripresa, con il 50-32 al 24′. Sassari va a sbattere contro l’attentissima difesa dei padroni di casa, che allungano ulteriormente fino al +22, confermato anche all’ultimo intervallo (69-47). Il Banco di Sardegna (solo Thomas, 16 punti, in doppia cifra) via via perde fiducia, così Venezia dilaga fino a +28 (85-57), chiudendo poi 87-61.

