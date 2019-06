Maltempo ha aggredito il Nord, vittime e danni

Grandine e vento ciclonico su Modena, trenta feriti. Nubifragio su Milano. Un morto nel Torinese. La perturbazione si sposta sull’Emilia con raffiche a 110 chilometri orari. Forti rallentamenti sulla linea ferroviaria Venezia-Udine

Gravi danni e feriti in varie regioni a causa del maltempo. Un morto in Piemonte. Nel pomeriggio le città più martoriate sono state Bologna e Modena con una forte grandinata e il fenomeno del “downburst”, un vento discendente dalla nube temporalesca che ha raggiunto i 111 chilometri orari. Trenta le persone nei pronto soccorso dei due ospedali di Modena, Policlinico e Baggiovara, a seguito della violenta grandinata che ha colpito la città e parte della provincia. Si tratterebbe di feriti lievi. Centinaia di auto distrutte

Allagamenti e disagi a Milano, con il Seveso esondato e il Lambro salito di livello. Una frana che ha provocato la chiusura parziale dell’autostrada Torino-Aosta. Un uomo ritrovato morto in una zona colpita ieri dai nubifragi.E forti rallentamenti, a causa di alcuni guasti ai sistemi di distanziamento dei treni e di controllo della circolazione, provocati dalle forti scariche atmosferiche che si sono abbattute sulla zona del pordenonese, il traffico ferroviario sulla linea Venezia-Udine. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per riparare i danni e riattivare le condizioni standard di sicurezza per la circolazione ferroviaria.

È grave il bilancio di questo weekend di maltempo. La perturbazione ha provocto temporali e grandine su gran parte delle regioni centrali e settentrionali. Dopo il nubifragio che ieri ha colpito il Piemonte, in particolare l’area metropolitana di Torino, oggi tocca a Lombardia, gran parte del Triveneto, Emilia centrale e Romagna. Allerta meteo anche in Toscana. A scendere piogge coinvolgono al Campania, l’Abruzzo e il Molise. Come segnala il sito www.iLMeteo.it, un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo è atteso nel corso della giornata.

Un violento nubifragio si è abbattuto, intorno alle 9 di ier mattina, sulla Milano e sull’hinterland metropolitano. A tratti, oltre alla pioggia battente, ha anche grandinato. Un’auto, alle porte di Milano, è rimasta intrappolata all’interno di un sottopasso e la conducente si è salvata scappando fuori prima di finire sommersa. Sopo essere uscita dall’abitacolo, ha chiamato lei stessa i vigili del fuoco. In tanti, per strada, hanno cercato riparo dentro androni e sotto balconate, e di chi, in macchina, per prudenza, si è fermato attendendo che spiovesse un po’ per la mancanza di visibilità. Tombini e cantine si sono allagati e molte sono state le chiamate ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale.

Morto uomo disperso nel Torinese È stato trovato morto il 65enne disperso da ieri nei boschi a monte della frazione Vignassa, comune di Villarfocchiardo (Torino). Le unità cinofile del soccorso alpino hanno segnalato il corpo lungo il torrente a Monte della Borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali. Residente a Villardora (To), la vittima si era avventurata nei boschi intorno alle 15 di ieri alla ricerca dei propri occhiali smarriti il giorno precedente durante un’escursione alla ricerca di funghi.

