CONSIP: LOTTI IN AULA, NON SAPEVO DELL’INDAGINE

«Non dobbiamo mai avere paura della verità e la verità è che all’allora amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, il 3 agosto del 2016 non ho detto nulla dell’inchiesta perché non potevo riferire ciò che non sapevo». È quanto affermato oggi dall’ex sottosegretario Luca Lotti davanti al gup di Roma nel procedimento sulla fuga di notizie relativa alla vicenda Consip che lo vede imputato di favoreggiamento. «Era dal dicembre del 2016 che attendevo questo momento», ha aggiunto il parlamentare lasciando la cittadella giudiziaria di piazzale Clodio, dopo l’udienza a porte chiuse. «Nella sede più opportuna, davanti ai magistrati, ho potuto chiarire la mia posizione». Uno snodo importante che arriva nel bel mezzo della bufera sulle nomine nelle procure in cui il nome di Lotti compare per alcuni incontri avuti con il pm Luca Palamara. «Non mettevo bocca sulle nomine nelle procure. Ho letto sui giornali che c’erano relazioni con la Procura di Roma, ma queste non ci sono mai state, tanto è vero che la richiesta di rinvio a giudizio nei miei confronti è stata fatta ed abbiamo iniziato l’udienza preliminare», ha tagliato corto il parlamentare autosospesosi dal Pd. Il procedimento, diviso di fatto in tre filoni, vede imputate sette persone accusate, a seconda delle posizioni, di rivelazione del segreto d’ufficio, millantato credito, falso e depistaggio. Nel procedimento è coinvolto anche Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del Consiglio, per il quale la Procura ha sollecitato l’archiviazione e sulla quale si deve ancora esprimere il gip. Nel corso dell’udienza la difesa di Lotti ha chiesto che venga acquisito agli atti il fascicolo disciplinare nei confronti del pm della Procura di Napoli, Henry John Woodcock, uno dei magistrati che avviò l’inchiesta. Dal canto sua la Procura oggi ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio, così come formalizzato nel dicembre scorso. A rischiare il processo anche l’ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, l’ex ufficiale del Noe, Gian Paolo Scafarto, che secondo l’impianto accusatorio avrebbe riferito, quasi in tempo reale, al Fatto Quotidiano le prime iscrizioni nel registro degli indagati, in particolare quella dello stesso Del Sette, nel procedimento avviato dalla procura di Napoli nel dicembre del 2016. Nel filone relativo alla fuga di notizie, il pm Palazzi, contesta il favoreggiamento anche al generale dell’Arma Emanuele Saltalamacchia mentre il depistaggio è attribuito, oltre che a Scafarto, anche all’ex colonnello dei Carabinieri Alessandro Sessa. Il presidente all’epoca dei fatti di Pubbliacqua, società partecipata del Comune di Firenze, Filippo Vannoni, è accusato di favoreggiamento. A tirare in ballo l’ex ministro e Saltalamacchia era stato Marroni secondo cui erano stati i due a dirgli che era in corso un’indagine sulla società. Quanto a Del Sette, avrebbe rivelato all’allora presidente Consip, Luigi Ferrara, che c’era una indagine in corso sull’imprenditore Alfredo Romeo con l’invito ad essere cauto nelle comunicazioni. Nella tranche di indagine che coinvolgeva il padre dell’ex presidente del Consiglio, rischia poi di finire a processo l’imprenditore Carlo Russo per millantato credito

