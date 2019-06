RIFIUTI: RAGGI, SUBITO UN PIANO DI PULIZIA STRAORDINARIA

– «Sviluppare una nuova sinergia tra la nostra amministrazione, i vertici di Ama e i lavoratori. Obiettivi: mettere a punto subito un piano di pulizia straordinaria della città e proseguire nel percorso di risanamento dell’azienda». Così su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Oggi ho incontrato in Campidoglio il nuovo presidente dell’azienda per l’ambiente di Roma, Luisa Melara, e tutti i rappresentanti sindacali dei lavoratori. Dopo gli attacchi incendiari agli impianti di trattamento dei rifiuti, i danni a mezzi e strutture di Ama, i 700 cassonetti dati alle fiamme in poco meno di un anno e gli altri vari sabotaggi che hanno colpito il servizio di raccolta – già penalizzato dalla carenza di impianti regionali – diamo una risposta concreta: avviamo un confronto permanente con chi ogni giorno lavora in strada e può dare un contributo determinante in termini di pulizia e rispetto della legalità. Abbiamo chiesto ai sindacati di indicare i problemi da loro rilevati e di proporre soluzioni operative, che il Consiglio di amministrazione di Ama confronterà con il piano di intervento predisposto dall’azienda. A chi prova a mettersi di traverso, a chi agisce nell’ombra con metodi criminali, anche oggi replichiamo senza paura, mettendo insieme chi vuole lavorare nell’interesse della città e dei cittadini», conclude.

