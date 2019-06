Venezia: in bikini in un giardino pubblico, multa da 250 euro

Prendeva il sole in bikini all’interno dei Giardini Papadopoli di Venezia, a pochi passi da Piazzale Roma. Per questo motivo, una turista canadese di 23 anni, sorpresa dalla Polizia urbana, si è vista comminare una multa da 250 euro.

Gli agenti della municipale hanno così applicato l’articolo 30 del nuovo Regolamento di polizia e sicurezza urbana comunale, approvato di recente dal Consiglio comunale lagunare, che prevede sanzioni per i visitatori ‘cafoni’ del centro storico.

La Polizia locale ha applicato inoltre, sempre applicando il nuovo Regolamento, due “Daspo urbano” nei confronto di due cittadine romene di 21 e 27 anni, bloccate in campo dei Tolentini mentre fingevano di raccogliere firme e soldi per una fantomatica associazione internazionale per bambini poveri. Le due giovani, per rendere la messinscena più credibile, si accreditavano come dipendenti della Regione Veneto. Per entrambe, al termine degli accertamenti, è scattato l’ordine di allontanamento dal centro storico, cui si aggiunge il pagamento di sanzioni per un totale di 450 euro.

