Asl Roma 5/ Feto “scomparso” dalla morgue dell’ospedale di Tivoli, indagini in corso

“In riferimento alla notizia diffusa dalla stampa sulla “scomparsa” di un feto dalla cella frigorifera della Morgue dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, la Asl Roma 5, ribadendo la sua vicinanza alla famiglia, ricorda che sono in corso indagini interne e un’indagine condotta dalla Procura di Tivoli e che al momento si è in attesa dell’esito delle stesse.

In merito alla notizia diffusa è doveroso precisare che nella specie si tratta di un parto di un feto già senza vita.

L’Azienda ha tempestivamente messo in atto tutti gli adempimenti previsti, ha richiesto immediatamente l’esame autoptico e la salma è stata trasportata a Tor Vergata per il relativo esame e successivamente riportata presso la Morgue dell’Ospedale di Tivoli e posizionata in cella frigorifera.

L’Azienda è tuttora in attesa della conclusione delle relative indagini”.

La Direzione Aziendale della ASL ROMA 5

