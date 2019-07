SABAUDIA/ TPI Fest! – L’informazione senza giri di parole



Dal 22 al 24 luglio arriva per la prima volta a Sabaudia il TPI Fest! l’informazione senza giri di parole, il festival organizzato da The Post Internazionale (TPI) con il patrocinio del Comune di Sabaudia e la media partnership di Radio Onda Blu.

Tre serate, tre temi diversi: – Europa Sì, Europa No; – Elite vs Popolo; – Donne al Potere. Protagonisti alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano, da Laura Boldrini a Paolo Cirino Pomicino, passando per Vladimir Luxuria, Daniela Santanchè, Mario Giordano, David Parenzo, Luca Telese, Giuseppe Cruciani, Fulvio Abbate e altri ancora. Presenta il direttore di TPI Giulio Gambino.

Gli incontri del TPI Fest! sono in programma il 22, 23 e 24 luglio 2019 nella piazza principale di Sabaudia, Piazza del Comune, ogni sera a partire dalle 21:30. Tre serate di incontri, dibattiti e approfondimenti. Ma anche di comicità e satira: ciascun dibattito sarà infatti preceduto dallo spettacolo di un comico. La prima sera sarà la volta di Edoardo Ferrario, la seconda di Saverio Raimondo e infine di Luca Ravenna.

TPI Fest! è un festival aperto al confronto, libero e senza preconcetti. Attraverso dibattiti, analisi e punti di vista differenti, il festival porta sul palco personalità di rilievo, le più diverse fra loro, che offriranno chiavi di interpretazione del presente e una riflessione plurale sulla società, la politica, la cultura e l’informazione libera, senza giri di parole.

Il TPI Fest! è stato organizzato da The Post Internazionale (TPI) con il Patrocinio del Comune di Sabaudia e del sindaco Giada Gervasi, con la Media partnership di Radio Onda Blu. Il festival è gratuito e ad accesso libero.

Durante il festival, la redazione di The Post Internazionale si trasferirà in piazza a Sabaudia e ci sarà la possibilità di incontrare e conoscere i giornalisti che rendono vivo il giornale. Saranno inoltre distribuite le bag di TPI con all’interno tanti gadget tra cui una borraccia plastic-free a sostegno dell’iniziativa promossa dal sindaco del Comune di Sabaudia per salvare il mare dalla plastica.

“Sono particolarmente grata a tutta la redazione di The Post Internazionale e al direttore Gambino per aver scelto la nostra città quale location per un festival-dibattito sui temi di attualità. Con questa tre giorni Sabaudia incontra e si confronta con i grandi nomi della politica, del giornalismo e della cultura italiana regalando a cittadini e visitatori un’opportunità come poche. Il ringraziamento a tutti loro va anche per aver sposato il nostro progetto plastic-free e dunque la nostra campagna a tutela dell’ambiente e del mare”, ha commentato il sindaco Giada Gervasi.

Qui di seguito il programma completo del TPI Fest!

• Lunedì 22 Luglio 2019 – Ore 21:30 – “Europa Sì, Europa No”

Giulio Gambino (direttore TPI) incontra: Mario Giordano; – David Parenzo; – Luca Telese; – Giuseppe Cruciani; Francesco Piccinini ; Stefano Mentana; – Tribuna: Imen Boulahrajane, Laura Melissari, Veronica Montaccini, Elisa Serafini, Lorenzo Tosa. In apertura: Stand-up Comedy Edoardo Ferrario

• Martedì 23 Luglio 2019 – Ore 21:30 – “Elite vs Popolo”

Giulio Gambino (direttore TPI) incontra: Paolo Cirino Pomicino; – Vladimir Luxuria; – Fulvio Abbate; – Giuseppe De Bellis; – Stefano Mentana; – Tribuna: Imen Boulahrajane, Giulio Cavalli, Enrico Mingori, Fabio Salamida, Luca Serafini. In apertura: Stand-up Comedy Saverio Raimondo

• Mercoledì 24 Luglio 2019 – Ore 21:30 – “Donne al Potere”

Giulio Gambino (direttore TPI) incontra: Laura Boldrini; – Daniela Santanchè; – Valentina Petrini; – Imen Boulahrajane; – Marco Esposito; – Stefano Mentana; – Tribuna: Anna Ditta, Charlotte Matteini, Lara Tomasetta. In apertura: Stand-up Comedy Luca Ravenna

