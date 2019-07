Inps: Di Maio annuncia 5mila assunzioni

“Oltre 5000 assunzioni all’Inps! Le annuncerò insieme al presidente Pasquale Tridico questo pomeriggio a Roma”. E’ quanto scrive su facebook il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi di Maio confermando l’intento di rafforzare l’organico dell’istituto. Secondo quanto annunciato a maggio dal presidente dell’istituto, Tridico, le assunzioni dovrebbero distribuirsi tra questo ed il prossimo anno.

Intanto l’istuto annuncia che a fine 2018 l’evasione contributiva accertata a seguito dell’attività di Vigilanza ispettiva dell’Inps ammonta a 1.117 milioni di euro. Il dato è contenuto nel documento che accompagna la relazione programmatica 2020-2022 presentata dal Civ, il Consiglio di indirizzo e vigilanza presieduto da Guglielmo Loy, dell’Istituto in cui tra gli obiettivi a breve termine si indica quello di “potenziare l’efficacia delle attuali funzioni di vigilanza e dei controlli previsti”. E, tra gli obiettivi triennali, anche “la formazione delle necessarie nuove assunzioni”. Le domande presentate per il Reddito e la Pensione di cittadinanza al 20 giugno sono pari a 1.344.923,di cui accolte 839.794. Il dato è contenuto nella relazione programmatica 2020-2022 del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, in cui tra gli obiettivi a breve termine si indica anche quello di “valutare il modello gestionale applicato alla prima fase di erogazione delle prestazioni di Reddito e Pensione di cittadinanza”.

