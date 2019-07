Aula Giulio Cesare, ora comanda FdI

IN PRIMO PIANO/ Pasticcio in Campidoglio, la Raggi perde i pezzi. Enrico Stefàno, grillino storico, lascia polemicamente la carica di vice presidente vicario. Al suo posto Francesco Figliomeni, fedelissimo della Meloni

Pasticcio grillino in Campidoglio, sta saltando tutto. Per motivi ancora non noti, ma evidentemente legati a polemiche interne al Movimento, Enrico Stefàno, uno dei fedelissimi del sempre più vacillante sindaco Virginia Raggi si è dimesso dalla carica di vice presidente vicario dell’Assemblea Capitolina. Lo ha fatto tramite un post sulla sulla pagina Facebook – un modo discutibile di comunicare dei grillini- ufficializzando le sue dimissioni “immediate e irrevocabili” dopo “tre anni di disavventure”. Con le dimissioni di Stefàno, subentrato come presidente vicario dopo l’arresto di Marcello De Vito per l’inchiesta sullo stadio della Roma, si è completato il pasticcio a “5 stelle”. Il suo posto infatti verrà preso dall’altro vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, ovvero Francecso Figliomeni di Fratelli d’Italia. Altra sconfitta quindi per l’M5S romano che perde uno dei pezzi più importanti del Campidoglio. In altri contesti questo passaggio di poteri potrebbe essere definito fisiologico, tecnico. Ma in questo contesto si tratta, nei fatti, di consegnare il Consiglio all’opposizione. Un disastro. “Le dimissioni del Presidente Vicario Enrico Stefàno rappresentano l’ennesimo capitolo del caos rappresentato dai grillini a Roma. In attesa di conoscere le motivazioni, forse legate alle divisioni interne sulla revoca della vicenda del Presidente De Vito, appare sempre più evidente che i 5 Stelle hanno ormai abbandonato Roma come una barca alla deriva, tra cumuli di rifiuti e bus in fiamme. Al momento la carica di Presidente è nelle mani del nostro Francesco Figliomeni che agirà in questo frangente come nostro costume con imparzialità e alto senso istituzionale. La Raggi prenda atto del suo fallimento e restituisca ai romani la possibilità di una rinascita della Capitale.”, dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista civica “Con Giorgia”.

