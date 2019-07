Indagato il pg della Cassazione Fuzio per rivelazione di segreto d’ufficio

Denunce contro il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, fatte in qualita’ di magistrati e cittadini. In queste ore ne stanno partendo diverse e tra i primi a trasmetterle alla Procura di Perugia ci sono i sostituti procuratori di Rimini, Davide Ercolani e Luca Bertuzzi, e il sostituto procuratore di Padova, Sergio Dini. Negli atti i magistrati scrivono di aver appreso dalla stampa delle conversazioni tra Fuzio e l’ex consigliere Csm Luca Palamara, indagato per corruzione.

“Emergerebbe che l’Alto Magistrato avrebbe discusso con Palamara di una indagine a suo carico aperta dalla Procura di Perugia, e che gli avrebbe rivelato alcuni atti di detta indagine”, scrivono gli autori degli esposti. Ieri Fuzio ha annunciato il pensionamento anticipato. “Competente a svolgere indagini in merito a fatti denunciati – si legge nelle denunce – e’ la Procura di Perugia essendo pacifico che l’eventuale reato sia stato commesso a Roma nell’esercizio delle funzioni giudiziarie svolte da Fuzio. Chiediamo di essere informati in caso di richiesta di archiviazione”.

