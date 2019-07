Zingaretti mette alla frusta Ama: “Roma pulita in sette giorni”

Entro una settimana Roma deve essere pulita. E’ il cuore dell’ordinanza firmata questa mattina, al termine di una conferenza stampa, dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e dall’assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani. L’atto, che durerà fino a settembre, impone da una parte ai tutti gli impianti del Lazio (Tmb, discariche e l’inceneritore di San Vittore) di prendere i rifiuti di Roma e dall’altra ad Ama di svolgere una serie di compiti in tempi precisi.

In particolare di “provvedere all’immediata pulizia, raccolta dei rifiuti e disinfezione/disinfestazione in adiacenza di siti sensibili (ovvero in adiacenza di strutture sanitarie e socio-assistenziali, strutture per l’infanzia, mercati rionali, esercizi di ristorazione), da completare entro il termine di 48 ore dalla notifica della presente ordinanza; provvedere alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia nel restante territorio di Roma Capitale entro 7 giorni a decorrere dalla notifica della presente ordinanza”.

Più cassonetti e più mezzi in strada per risolvere l’emergenza rifiuti a Roma. La Regione lo chiede ad Ama nell’ordinanza del presidente Nicola Zingaretti: “Anche a seguito degli ultimi eventi che hanno diminuito il numero dei cassonetti disponibili, entro 7 giorni a decorrere dalla notifica della presente ordinanza Ama dovrà assicurare la provvista dei primi 300 cassonetti entro 3 giorni”.

E ancora: “Più mezzi per la raccolta rifiuti sia differenziata che indifferenziata, stradale o porta a porta, al fine di minimizzare la permanenza dei rifiuti per le strade, anche con l’ausilio di ditte appaltatrici, entro 7 giorni a decorrere dalla notifica della presente ordinanza. Garantire raccolta, trasporto e lavorazioni nei propri impianti anche nei giorni festivi”.

“Ama e Roma Capitale dovranno fornire aggiornamenti ogni 3 giorni sullo stato di adempimento degli ordini sopra elencati”, si legge ancora nell’ordinanza. “I dipartimenti di igiene e sanità pubblica delle aziende sanitarie Roma 1, Roma 2 e Roma 3 dovranno attivare protocolli di verifica e monitoraggio”.

A settembre ci sarà la gara europea per la cessione di Lazio Ambiente, azienda che gestisce la discarica di Colleferro. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della conferenza stampa sull’ordinanza per l’emergenza rifiuti a Roma ha spiegato che “il cda da di Lazio Ambiente ha approvato le linee guida del bando a settembre si farà la gara europea”.

L’asset principale di quella gara sarà il megaimpianto da 500mila tonnellate l’anno che dai rifiuti urbani tritovagliati (in particolare quelli di Roma e Provincia) estrarrà biocarburanti e recupererà materie prime-seconde: “Al posto dei due termovalorizzatori nascerà la più importante fabbrica green per il riuso e il riciclo fino al 90% del rifiuto in ingresso”, ha spiegato Zingaretti.

